Srpski poduzetnik koji posjeduje četrvrtinu Kraša otkrio planira li preseliti proizvodnju iz Zagreba

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Srpski biznismen Nebojša Šaranović izjavio je da kupuje dionice "Kraša" u svoje ime jer vjeruje da ta kompanija ima veliki potencijal.

"Niz godina poslujemo u konditorskoj industriji regije i ostvarujemo jako dobre rezultate. Zato redovito pratimo industriju u ovom dijelu Europe i smatramo da Kraš ima velik potencijal. On ima sjajan brend, izvrsne proizvode i odlične zaposlenike. Vjerujemo da ima velik potencijal za daljnji rast i razvoj, a smatramo da smo zbog našeg iskustva u industriji dobar ulagač koji može donijeti dodanu vrijednost", rekao je Šaranović u intervjuu za Novac.hr.

Šaranović, koji je vlasnik ciparske kompanije Kappa Star Limited u čijem je vlasništvu nekoliko kompanija u Srbiji, među kojima su Jaffa i Banini, istaknuo je da su proizvodi tih kompanija dobro poznati u Hrvatskoj.

"Otkad smo im mi vlasnici, one su znatno uspješnije. Neprestano investiramo u tehnologiju i razvoj. Samo smo u Jaffu uložili 28,6 milijuna eura. Od našeg preuzimanja kompanija je učetverostručila prihode, višestruko smo povećali proizvodnju i broj zaposlenih", rekao je Šaranović.

Komentirajući to što je kupovinu dionica Kraša započeo po cijenama od 400 pa 500 kuna, što su mnogi okarakterizirali kao preskupo, a na kraju je došao do cijene od čak 1.090 kuna, Šaranović je rekao da Kraš, u kojem sada posjeduje 25,6 posto dionica, plaća po cijeni koju smatra fer vrijednošću koju mali dioničari i zaposleni trebaju dobiti.

"Do sada smo u Kraš uložili više od 45 milijuna eura. Jako vjerujemo u pravni sustav Republike Hrvatske i smatramo da manjinski paket može biti profitabilan te smo spremni participirati u Krašu i s manjinskim udjelom. Te smo mogućnosti svjesni od početka, što nije promijenilo našu odluku da investiramo. Mnogi nas upozoravaju na primjere sinkroniziranog djelovanja Uprave Kraša i Mesne industrije Braća Pivac, ali mi time ne bavimo jer vjerujemo da za sve postoje zakoni i regulatori. To je njihov posao. Ne bilo dobro da Uprava bilo kojim svojim potezom u ovom procesu donese prevagu, a na štetu svih radnika, ostalih dioničara i same kompanije", rekao je Šaranović.

Povodom neslužbenih informacija da bi, ako postane većinski vlasnik Kraša proizvodnju premestio u Srbiju ili, ako proizvodnja ostane u Hrvatskoj, otpustio veliki broj radnika, on je kazao kako su to "zlonamjerna tumačenja i potpuna neistina".

"U karijeri sam imao sam šest tvornica i nijedna nikada nije premještena niti ugašena. Vjerujem u proizvodnju i upravo zato investiram u ovu industriju. Najveća vrijednost Kraša su njegovi stručnjaci i zaposlenici jer, vjerujte mi, nitko drugi na svijetu ne zna proizvesti Bajaderu ili Griotte i druge brendove koji se proizvode u Zagrebu. Svaku našu investiciju prate razvoj i rast tvornica, nova radna mjesta i nova perspektiva. Svi koji prouče naše poslovanje, u to se mogu uvjeriti na konkretnim brojkama i našim poslovnim potezima", rekao je Šaranović.