ZET u tramvaje uveo novu uslugu koja će usrećiti mnoge

Foto: Tomislav Miletić / Pixsell

Putnici u ZET-ovim tramvajima odsad mogu besplatno surfati internetom. Riječ je o pilot-projektu te podružnice Zagrebačkoga holdinga u kojemu je gratis spajanje na bežični internet (Wi-Fi) moguće u tri tramvaja koja često mijenjaju linije kako bi se u prvoj fazi provjerila zainteresiranost putnika. Ti tramvaji obilježeni su posebnim naljepnicama u unutrašnjosti vozila, a cijeli je projekt zapravo nastavak suradnje Grada, Holdinga i Turističke zajednice Zagreba u programu uvođenja interneta na razini grada.



Čitaju se i portali



Holdingovu odnosno ZET-ovu novotariju u posljednih je tjedan dana, koliko su tramvaji s besplatnom mrežom u prometu, isprobalo oko 15 tisuća putnika, a upravo oni upisali su i prve statistike: u vožnji su tako najposjećenije društvene mreže, odnosno Facebook te dopisivanje pomoću Vibera i WhatsAppa, a na trećem je mjestu čitanje novinskih portala.



Na Wi-Fi se, barem zasad, spaja mlađa generacija, a vozači tramvaja svjedoče kako su već uočili i trend: školarci, koji su novotariju prvi primijetili, a imaju pokaze, voze se i u krug kako bi što dulje mogli besplatno surfati.



Ideja o besplatnom Wi-Fi-ju u tramvajima ujedno je i popularizacija internetske stranice ZET-a jer se spajanjem na mrežu korisnik prvo usmjeri upravo na nju kako bi mu se servirale sve prometne informacije, vozni red i eventualna preusmjeravanja autobusa i tramvaja. A već po sada dostupnim podacima o besplatnim spajanjima, kako doznajemo, projekt će vrlo brzo nastaviti širiti i na ostale tramvaje.



Besplatan internet zasad je dostupan svima i plaćena karta ili posjedovanje pokaza nije uvjet za njegovo korištenje, a tako će, potvrđuju u ZET-u, i ostati.



Počelo od Ljubljanice



Projekt u probnoj fazi nije koštao ništa – ni gradsku, ni Holdingovu ni blagajnu zagrebačke Turističke zajednice, no s konačnom implementacijom sustava u sve tramvaje bit će ispostavljen i račun. No, da su s programom dostupnosti interneta u Gradu ozbiljni svjedoči i novi plan. Radnici se, naime, šalju na teren kako bi postavili svu potrebnu infrastrukturu za besplatni internet i na najfrekventnijim tramvajskim i autobusnim stajalištima, a prva je na red došla Ljubljanica. Prema neslužbenim informacijama, već početkom idućeg tjedna putnici koji ondje budu čekali tramvaj vrijeme će moći kratiti surfajući besplatno, a njihovo spajanje ovisit će i o širenju te usluge na ostala zagrebačka stajališta.



Uslugu besplatnog surfanja internetom tijekom vožnje u javnom gradskom prijevozu, neki su gradovi u Hrvatskoj, poput Osijeka, već uveli, i to prošle godine, a primjerice Beograd osigurao ju je 2015. svojim građanima u 30 autobusa i isto toliko tramvaja.