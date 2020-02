U višemiljunskom projektu, planiraju napraviti cijelo novo naselje? Općina će jeftino podijeliti 152 kuće

Foto: Getty Images

Nesvakidašnja demografska mjera u Andrijaševcima kod Vinkovaca. Ondje planiraju napraviti cijelo naselje, a kuće ili parcele davale bi se ponajprije obiteljima koje žele ondje živjeti. No, ovaj višemilijunski projekt neće moći proći bez pomoći države i EU fondova putem kojih općina traži novacm piše RTL.

Početkom devedesetih "Blace" kod Andrijaševaca bile su prognaničko naselje, a zatim derutno polje na 17 hektara zemlje koju je općina dobila od države i počela uređivati i pripremati i to za suvremeno naselje sa 152 jednoobrazne kuće.

"Naš je cilj da one budu 50 posto vrijednosti trenutnih nekretnina na ovom području. Dakle, ako ćemo banalizirati, ako je 1000 eura kvadrat kuće, mi želimo da ovo bude 500. Tako jedino možete ljude ovdje dovesti", kaže HDZ-ov načelnik općine Andrijaševci Damir Dekanić.

Naselje s cjelokupnim sportskim i gospodarskim sadržajem te komunalnom infrastrukturom već je zainteresiralo mještane. "Ja bih svakako savjetovala svom djetetu da ostane u Slavoniji. Ja čvrsto ostajem u Slavoniji i svojoj djeci i unucima ću savjetovati da ostanu ovdje jer Slavonija je i budućnosti i prošlost i sadašnjost", kazala je Sanja Vukelić iz Andrijaševaca.

"Naravno da treba poticati stambeno zbrinjavanje, ali više mislim da bi trebalo biti poslovnih objekata za zapošljavanje. Jedino što će zadržati ljude na ovom mjestu su poslovi. Za osnovati obitelj treba financijska stabilnost", kaže Ivan Dejanović i dodaje da bi koristio tu kuću kada bi bilo poslova.

Kako je projekt u začetku, još se ne zna ukupna vrijednost, no zasigurno je to najveći projekt općine ikada. Pa tako i realizacija i vrijeme ovisi o Europskoj Uniji. "Imamo idejno rješenje i tražimo modele kako najbolje uključiti i državu i Europsku Uniju da bi zajedno našli model financiranja", kaže zamjenik načelnika općine Ante Rajković.

Dok projekt ide prema Europskoj uniji, ide se i s kriterijima za one koji se žele prijaviti na natječaj, ali ide se i prema modelima kako do kuće. "Da pojedincima i obiteljima damo zemljište na kojem će sami graditi ali po standardu i uvjetima koji su određeni - da ne dođe do velikih odstupanja. I drugi model je da mi izgrađujemo objekte i onda ljudi ulaze u objekte i putem kredita otplaćuju", objašnjava Dekanić.

Ako ovaj projekt prođe, a u općini su uvjereni da hoće, govore probili su led za bolji život kraj Bosuta.