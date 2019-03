Međimurje najpogodnija regija za uspješno poslovanje, doznajte kako im je to uspjelo

Foto: Vjeran Žganec Rogulja / Pixsell

Međimurje je ove godine među pobjednicima u kategoriji stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja, efikasnosti javne uprave, poticaja i ulaganja u infrastrukturu preko EU fondova.

Nagradu je dodijelio jedan od najuglednijih poslovnih medija na svijetu, Financial Times, u okviru svog fDI Magazina, publikacije koja analizira globalne aktivnosti u gospodarstvu širom svijeta.

Druga nagrada za redom

Podsjetimo, prošlogodišnjom je prepoznato kao jedna od Top 10 regija u EU. Nova nagrada utemeljena je na analizi Europskog statističkog ureda (EUROSTAT-a), Državnog zavoda za statistiku te drugih tijela javne vlasti. Podaci su pokazali kako je Međimurska županija najrazvijenija županija kontinentalne Hrvatske nakon grada Zagreba, jedina iznad 50% prosjeka razvijenosti Europske unije.

Prema indeksu gospodarske snage jedna je od samo dvije županije koje su zabilježile pomak za dva mjesta te jedina županija kontinentalne Hrvatske kojoj je BDP 2014. bio veći nego 2008. što je rezultiralo najvećim rastom BDP-a od 2,8%.

Prema mjerenim kriterijima uloge javne uprave, Međimurska županija ima najmanji koeficijent klijentelizma tj. odnosa zaposlenih u javnom i privatnom sektoru, najniže troškove javnog sektora u Hrvatskoj, te prema podacima Instituta za javnu upravu i Europske komisije, najviše ocjene prema kriterijima kojima se utvrđuje transparentnost hrvatskih jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Nadalje, službeni statistički podaci već drugu godinu izdvajaju Međimursku županiju kao regiju koja najviše ulaže u obrazovanje, a visokim stupnjem korištenja EU fondova u stvaranju kvalitetnih uvjeta zdravstvene skrbi, ulaganja u infrastrukturu, kulturu i zaštitu prirodnih vrijednosti omogućili su prelazak u skupinu iznadprosječno razvijenih županija u odnosu na prosjek Republike Hrvatske.

Uz to, Međimursko gospodarstvo bilježi stopu nezaposlenosti od 5%, najveći izvoz u odnosu na uvoz, rast izvoza za 14%, rast zaposlenih za 5%, rast ukupnih prihoda za 11,8%, dok je bruto dobit gospodarstva veća za 9,2% te neto dobit za 13,2%, čime su porasli prihodi za 11,8%.

Brzina izdavanja dozvola i korištenje EU fondova

Efikasnost javne uprave ocijenjena je kroz brzinu izdavanja građevinskih dozvola, racionalnim upravljanjem proračunom, ulozi regionalne razvojne agencije, županijske energetske agencije te Tehnološko inovacijskog centra. Vrednovano je ulaganje u Centar znanja stvaranjem preduvjeta za „start up poduzeća“ izgradnjom novih prostora vrijednih 12 milijuna kuna, povlačenje novaca EU fondova za izgradnju znanstveno istraživačkog centra „Metalska jezgra“ (32 milijuna kn) i Centra kompetentnosti u strojarstvu ukupne vrijednosti 50 milijuna kn.

Na svečanosti u Francuskoj, nagradu „Winners Strategy Awards – fDi location su županu Međimurske županije Matiji Posavcu uručili glavna urednica fDi Magazina Courtney Fingar i urednik izdanja Angus Cushley.

„Ključ vašeg uspjeha je u sinergiji javne uprave, privatnog sektora i stanovništva. Međimurska županija još je jednom na ovaj način i uz dobivanje novog prestižnog priznanja opravdala naziv i imidž najpoduzetnije županije u Hrvatskoj. Sve je to rezultat sustavnog rada, jasne strategije i proaktivne promocije mogućnosti ulaganja. Za ovogodišnji izbor fDi Magazin je analizirao podatke o gospodarskom potencijalu, radnom okruženju, troškovnoj efikasnosti, infrastrukturi i pozitivnom poduzetničkom okruženju u čak 112 lokacija “ – istaknula je direktorica fDi Magazina dodajući kako je ipak, u ovome trenutku, najvažnija gospodarska i društvena tema pitanje Brexita gdje upravo Financial Times posvećuje mnogo pozornosti u analizu budućnosti Europske unije nakon izlaska Velike Britanije.

Sarah Russis, čelnica fDi Intelligence and GIS Planning naglasila je ulogu digitalizacije kao važnu kariku gospodarskom razvoju regija i planiranu investicija. „Svjesni smo kako investitori, poduzetnici, ali i dužnosnici u javnoj upravi rade zahtjevan posao i stoga je važno prepoznati, ali i podržati svaku inovaciju, rezultat i napore koji se ulažu u stvaranju pozitivnog poduzetničkog okruženja te poticaje koji olakšavaju svakodnevno poslovanje.“

Stanovnici produktivni, vrijedni i marljivi

„Ovo je priznanje dokaz sustavne i promišljene strategije. Naš cilj je privući investicije s visokom dodanom vrijednošću što vodi i boljim uvjetima rada. Važno je naglasiti da su mnogi postojeći strani investitori odlučili proširiti svoje kapacitete i potvrdili da je Međimurje lokacija za dugoročno uspješno poslovanje. Ključne aktivnosti koje Međimurska županija provodi su post-investment care, privlačenje novih ulaganja u ključnim sektorima, marketinška strategija za privlačenje FDI ulaganja u Međimursku županiju, edukacija za malo i srednje poduzetništvo. Javna ustanova za razvoj Redea je i neka vrsta „One stop shop“ ustanove koja prati poduzetnika kroz sve izazove administracije.“ – ističe pročelnik UO za gospodarstvo Darko Radanović.

„Ovo priznanje je, prije svega, priznanje svima onima koji stvaraju dodanu vrijednost i najviše doprinose gospodarskim rezultatima. Stanovnici Međimurja su produktivni, vrijedni i marljivi, poduzetnici se trude u vrlo izazovnim uvjetima poslovanja, načelnici i gradonačelnici uspješno privlače sredstva iz EU fondova, a sve je temeljeno na jasnim vizijama, kvalitetnoj strategiji i zacrtanim ciljevima. To mora biti vrednovano i drago mi je što je prepoznato upravo od magazina kao što je Financial Times. No, nećemo stati već to shvaćamo kao izazov da budemo još bolji jer će se nakon Brexita mnoge investicije preusmjeravati prema ostalim zemljama Europske unije i namjeravamo to iskoristiti. Taj proces preseljenja je već počeo, potencijal Međimurja je prepoznati, što dokazuje i nagrada drugu godinu za redom, stoga se nadam da će i Hrvatska po uzoru na druge zemlje uhvatiti vlak, prepoznati novonastali trenutak i iskoristiti svoju šansu“. – rekao je župan Matija Posavec.