Kupujete li putem interneta, Hrvatska pošta mogla bi vas neugodno iznenaditi

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vrijeme pred božićne blagdane udarna je špica sezone za sve kurirske službe, ali i Hrvatsku poštu, preko čijih ruku prijeđe najveći broj raznih paketa i pošiljaka naručenih iz internetskih trgovina diljem svijeta. Prije dva mjeseca Pošti je zabranjena naplata isporuke manjih paketa, lakših od dva kilograma, pa su mnogi primijetili da ih se često ne dostavlja na kućne adrese.

Čitatelj tportala požalio se kako mu je poštar u kućnom sandučiću ostavio obavijest da ga u poslovnici Hrvatske pošte čeka pošiljka, predmet koji je naš čitatelj naručio iz internetske trgovine. Čitatelj je pronašao obavijest u sandučiću u ponedjeljak, a na njoj je pisalo da mu je dostavljena u petak, pa je krenuo u Poštu da dozna što se to zapravo događa s njegovim paketom.

U Pošti mu je rečeno, tvrdi on, da više ne dostavljaju male pakete otkako im je ukinuto naplaćivanje naknade od 4,5 kuna te kako je predmet bio prevelik da bi ga se ostavilo u sandučiću, pa je poštar odlučio ostaviti samo obavijest, no čitatelj tvrdi da mu nije ni pozvonio na vrata.

Iz Pošte kažu kako su mali paketi obične pošiljke iz međunarodnog prometa, a obične pošiljke se, u pravilu, uručuju ubacivanjem u kućni kovčežić.

'Prije ukidanja naplate mali paketi su se uručivali osobno korisnicima, ali isključivo zbog obveze naplate. Kako ova obveza danas više ne postoji, mali paketi se, kao i ostale obične pošiljke, ubacuju u kućni kovčežić - ukoliko im dimenzije to dopuštaju', pojašnjavaju.

Podsjetimo, Pošta više ne smije naplaćivati dodatnu poštarinu od 4,50 kuna za uručenje malih paketa iz međunarodnog prometa, jer joj je to rješenjem zabranio poštanski inspektor Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM).

'Temeljem pribavljenog mišljenja nadležnog ministarstva i ovlaštenog prijevoda akata SPU-a, poštanski inspektor je odlučio zabraniti HP-u naplatu uručenja malih paketa. Dobra vijest za sve građane je i to da se HP ne može žaliti na to rješenje, iako može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom protiv HAKOM-a, no eventualna tužba neće odgoditi izvršenje rješenja', poručili su tada iz HAKOM-a