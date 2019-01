Dobit koncerna 1,7 milijarde kuna; Konzum najuspješnija Agrokorova kompanija

Foto: Sanjin Strukić / Pixsell

Objavljeno je 21. mjesečno izvješće o poslovanju 16 kompanija iz tri poslovna segmenta Agrokora - Maloprodaje i veleprodaje, Prehrane i Poljoprivrede koje se odnosi na razdoblje od 11. prosinca do 10. siječnja 2019. godine.

Poslovanjem u prvih jedanaest mjeseci 2018. godine kompanije su realizirale 21.508 milijuna kuna prihoda, dok operativna dobit iznosi 1.716 milijuna kuna.

Najuspješnija kompanija u izvještajnom razdoblju je bio Konzum čija je EBITDA bila veća od plana za čak 157,9 milijuna kuna odnosno za više od 60 posto, dok su prihodi premašili plan za 111 milijuna kuna odnosno za 1,4 posto. Stoga je Konzum i glavni nositelj operativne dobiti poslovnog segmenta Maloprodaje i veleprodaje.

Najveći doprinos ukupnom operativnom rezultatu Grupe dale su kompanije iz područja Prehrane čija je EBITDA-a bila za 67,6 milijuna kuna veća od plana i u sklopu kojeg gotovo sve kompanije ostvaruju veću dobit od zadanih planova. Kompanije iz segmenta Poljoprivrede imaju podbačaj prihoda i operativne dobiti u odnosu na plan, ali to kompenziraju optimizacijom troškova i jačanjem drugih aktivnosti pa su u 11 mjeseci prošle godine realizirale nešto više od 2 milijarde kuna prihoda te 172,3 milijuna kuna operativne dobiti.

Kao dio opsežnih priprema procesa implementacije, sa zadnjim danom 2018. godine, sva buduća zrcalna društva Grupe Agrokor koja su do sada bila registrirana kao tvrtke pod generičkim imenima, s provedbom na Trgovačkom sudu u Zagrebu su i službeno dobila nova imena. Nova imena društava koja će s operativnim poslovanjem početi po završetku implementacije nagodbe vjerovnika Agrokora, sastoje se od starog imena i dodatka plus. Tako će, primjerice, Konzum po završetku implementacije poslovati pod imenom Konzum plus, Jamnica pod imenom Jamnica plus, Zvijezda kao Zvijezda plus, Ledo pod imenom Ledo plus itd.

Staro ime je u nazivima novih tvrtki zadržano radi očuvanja vrijednosti snažnih brendova kompanija, koje će i nakon implementacije nagodbe nastaviti nastupati na tržištu pod sadašnjim brendovima. U prijelaznoj fazi sjedišta svih novih društava bit će u Zagrebu, a po implementaciji nagodbe bit će vraćena u gradove u Hrvatskoj u kojima su sada.

Za razliku od zrcalnih društava, krovna kompanija Agrokor d.d. će do kraja siječnja dobiti potpuno novo ime te više neće koristiti naziv „Agrokor“.

Status implementacije nagodbe i preliminarna ocjena spremnosti za implementaciju nagodbe prezentirana je i članovima Privremenog vjerovničkog vijeća na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine.

Od 1. siječnja 2019. Upravi Leda se na poziciji člana uprave zaduženog za financije pridružio Filip Mutić. U Ledo je stigao iz Atlantic grupe gdje je u operativnim kompanijama Atlantic grupe unutar Adria regije radio na poslovima strateškog financijskog upravljanja, kontrolinga i IT-a. Svoje je poslovno iskustvo, između ostalog, gradio u međunarodnim tvrtkama za financijski menadžment i savjetovanje PWC i Deloitte u Hrvatskoj i regiji. U Ledu će mu fokus biti na unapređenju procesa poslovno-financijskog planiranja, korporativnog upravljanja i izvještavanja kao i upravljanja rizicima.