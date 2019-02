Dvanaest praznih supertankera otkrivaju pravu istinu o današnjem tržištu nafte

Foto: Getty Images

Velike pošiljke iz SAD-u intenzivno se prevoze u azijske rafinerije, no brodovi se vraćaju bez tereta budući da su proizvođači s Bliskog istoka smanjili izvoz, prenio je Bloomberg.

Dvanaest praznih supertankera polako pluta tisućama morskih milja oceana prema obali Meksičkog zaljeva, otkrivajući nekoliko činjenica o današnjem globalnom naftnom tržištu.

U normalnim vremenima, brodovi bi bili napunjeni teškom, visokosumpornom bliskoistočnom naftom za isporuku rafinerijama u mjestima kao što su Houston ili New Orleans. Ali sada se to ne događa. Oni se trenutno vraćaju većinom bez tereta, što je praksa koju vlasnici plovila obično izbjegavaju jer brodovi zarađuju novac isporukom.

Dvanaest brodova putuje čak do 21.000 milja izravno iz Azije, sve do Južne Afrike, prevozeći samo more za stabilnost (balast), jer proizvođači na Bliskom istoku ograničavaju opskrbu naftom. Ipak, američki rastući volumen lake nafte mora se i dalje izvoziti, a za taj pojačan posao niti nema dovoljno supertankera u Atlantskom oceanu. Tako da se nakon isporuke vraćaju se prazni.

"Ovo se događa jer naftno tržište SAD-a izgleda relativno medvjeđe, sa sve većim procjenama domaće proizvodnje”, rekao je Warren Patterson, voditelj strategije robnih proizvoda ING Bank NV u Amsterdamu.

SAD izvoze i uvoze velike količine sirove nafte, jer se njezini noviji proizvodi iz formacija škriljevca uvelike razlikuju od vrste nafte koja se nalazi na Bliskom istoku.

Pretrpanost benzinom i povećana cijena brodskog prijevoza

Prema industrijskim standardima, američka se nafta smatra laganom i s niskom količinom sumpora, što ju čini izvrsnom za proizvodnju benzina. To za posljedicu ima povećanje zaliha automobilskog goriva i pad cijene na benzinskim postajama. Nasuprot tome, sirova nafta s Bliskog istoka često treba više obrade, što nije problem za tvornice u Meksičkom zaljevu, posebno dizajnirane za taj zadatak, no ipak uz manji prinos pri proizvodnji benzina.

"Ove će se godine nastaviti veliki rast američke proizvodnje nafte. To će i dalje poticati američki izvoz", rekao je James Davis, direktor kratkoročne globalne naftne službe u Facts Global Energy.

Brodoprijevoznici računaju da će izvoz iz SAD-a pomoći tržištu tankerske plovidbe da podnese ograničenja opskrbe od strane OPEC-a (Organizacije zemalja izvoznica nafte) i njezinih saveznika, uključujući Rusiju. Industrijski analitičari su zapravo već podigli svoje procjene zarade tankerskih prijevoznika ove godine zbog porasta američkih isporuka, unatoč OPEC + paktu u prosincu kojim je dogovorena smanjena isporuka nafte od strane država članica.

No trenutno su stalno, prema brodarskim posrednicima, tri ili četiri supertankera koji bi u svakom trenutku prazni mogli isploviti prema SAD-u.

Vraćanje praznih supertankera u SAD već je dovelo do negativnih učinaka oko tržišta brodarstva. Dnevne zarade za supertankere (VLCC-ove, very large crude carriers), koji mogu prevesti dva milijuna barela nafte, na referentnoj trasi Srednji istok-Kina, udvostručile su se od prošlog tjedna, popevši se na 29.494 dolara, prema podacima Baltic Exchangea.

Cijena nafte raste

Spomenimo na kraju da su potkraj radnog tjedna cijene nafte porasle na međunarodnim tržištima na novu najvišu razinu u ovoj godini, uslijed smanjivanja OPEC-ove proizvodnje i nade investitora da bi Washington i Peking mogli uskoro okončati trgovinski spor.

Na londonskom je tržištu cijena barela porasla u petak za 53 centa u odnosu na prethodno zatvaranje, na novu najvišu razinu u 2019. od 67,60 dolara.

Na američkom tržištu barel je porastao za 51 cent i njime se trgovalo po 57,48 dolara, blizu najviše ovogodišnje razine od 57,55 dolara.

Bila bi i viša da SAD ne pojačava proizvodnju

Američka vlada je objavila da je u prošlom tjednu proizvodnja sirove nafte u SAD-u po prvi put dosegnula 12 milijuna barela dnevno, djelomično neutraliziravši rezove OPEC-a.

To znači da je proizvodnja sirove nafte u SAD-u od početka 2018. godine skočila za gotovo 2,5 milijuna barela dnevno, a od 2013. godine za nevjerojatnih 5 milijuna barela dnevno.

Amerika je jedina zemlja koja je ikada dosegla proizvodnju od 12 milijuna barela dnevno.