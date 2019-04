Evo koliko od svojih prihoda trebate uložiti, bez obzira koliko zarađujete

Foto: Getty Images

Njezin savjet je potpuno drugačiji: nemojte čekati da uložite u svoje buduće ja, analizirao je CNBC.

Krawcheck je publici od 150 žena poduzetnica, na konferenciji u organizaciji tvrtke Jennifer Bett Communications, poručila da svatko može početi graditi svoje ulagačke sposobnosti upravo sada.

Glavna CEO Ellevesta preporučila je ulaganje od 10 posto svoje plaće, bez obzira na to koliko zarađujete. Ne možete si priuštiti ulaganje od 10 posto? Počnite s 1 posto i nastojte postupno povećavati taj iznos tijekom vremena.

Najjednostavniji način da to učinite, prema Krawcheck, je da se određeni postotak vaše plaće automatski deponira u vaš dodatni mirovinski plan, ako ga imate. Podsjetimo, u Hrvatskoj je moguće primjerice ulagati u dobrovoljne mirovinske fondove, mirovinsku štednju ili razne police životnih osiguranja.

Platiti sebi

Samostvoreni milijunaš Tony Robbins također je preporučio tu metodu za one koji se žele dodatno osigurati i umiroviti bogatiji, pod geslom “platite prvo sebi”, prije nego podmirite ostale račune i isplate drugima.

Krawcheck je navela kako razumije da oko 50 posto prihoda svakog pojedinca vjerojatno ide na troškove stanarine i kućanstva, na nekim tržištima i više (stanarina u New Yorku, za nju je “smiješna”).

Također je navela da je u redu potrošiti 30 posto svog dohodka na zabavu - aktivnosti kao što su odlazak na večeru s prijateljem ili gledanje predstave - jer ”živimo samo jednom”.

No, ako ne uložite novac, bez obzira na to koliko je mala količina, to je kao da svaki dan gubite novac.

“Pustili smo da taj novac prođe pored nas”, navela je.

Ovaj način razmišljanja formira se u djetinjstvu, kada se djevojčice “uči da je novac za dječake“.

Financijski savjet za mlade žene obično se odnosi na štednju, za razliku od savjeta za ulaganje koji se daju mladićima.

Krawcheck vjeruje da je financijska pamet ključ za ravnopravnost spolova.

Nakon što počnete ulagati, nemojte biti opsjednuti usponima i padovima na tržištu. Krawcheck je navela, kada su se fluktuacije događale krajem 2018. godine, ona jednostavno nije obraćala pažnju. Promjene na tržištu su normalne i mogu se očekivati, a ako su vaše investicije raznolike i ostavite ih da rastu tijekom vremena, vaš će se portfolio lako oporaviti od uobičajenih tržišnih promjena.

Warren Buffett se slaže s ovom strategijom “kupi i drži” (dionice). Kao odgovor na divlje tržišne fluktuacije u 2016., on je za CNBC rekao da oni koji brinu o svojoj štednji ne bi trebali “pozorno promatrati tržište... Ako pokušavaju kupiti i prodati dionice i brinuti se kada malo padnu… i misle da bi ih možda trebalo prodati kad odu gore, neće imati dobre rezultate".