7 načina da se obogatite bez da se maknete s kauča

Foto: Getty Images

CNBC Make It napravio je listu sa sedam jednostavnih načina za uštedu i zaradu.

Zavalite se, opustite i počnite.

Automatizirajte svoju štednju

Kako samostvoreni milijunaš David Bach zagovara, platite prvo sebe. To znači da počnete doživljavati svoju štednju kao račun koji treba platiti, tako da se određeni iznos automatski prenosi s vašeg tekućeg računa svaki mjesec.

"Nikada više nećete zaboraviti uplatu - i nikada nećete biti u iskušenju da škrtarite na štednji, jer nećete čak ni vidjeti novac koji ide izravno s vaše plaće na vašu štednju", napisao je Bach u knjizi "The Automatic Millionaire".

Povećavajte štedni ulog

Nakon što ste postavili svoje financije da automatski polažu štednju, napravite i korak dalje, postupno povećavajući svoju uplatu svake godine. Čak i 1 postotno povećanje može napraviti veliku razliku s vremenom, zahvaljujući moći kamata na kamate.

Možete provjeriti na internetu kako da odaberete postotak koji želite povećati i koliko često - da biste postigli željeni učinak. Na taj način nikada nećete zaboraviti povećati uplate ili se odgovoriti od povećanja izdvajanja za štednju.

Isprobajte omiljeni način ulaganja Warrena Buffetta

Legendarni investitor Warren Buffett favorizira indeksne fondove od većine drugih investicijskih opcija i za to ima dobar razlog.

"To je najjeftiniji i najlakši način da se diversificira novac koji ulažete", naveo je Nick Holeman, certificirani financijski planer tvrtke Betterment.

Spomenutim fondovima ne treba niti previše upravljanja. Vi samo investirate i pustite da indeksni fond radi za vas, umjesto da vi pratite, kupujete i prodajete dionice određenih tvrtki.

Budući da ne zahtijevaju mnogo trgovanja, indeksni fondovi su također učinkoviti s porezne strane. “Fond menadžeri ne kupuju i ne prodaju konstantno unutar tog fonda. Uvijek kada puno kupujete i prodajete, napravite puno poreznih troškova”, naveo je Holeman.

Zato vam mogu uštedjeti više novca koji će završiti u vašem džepu. Budući da ne plaćate savjetnika onoliko koliko biste za aktivno upravljana sredstva, vjerojatno štedite i novac u naknadama i ostvarujete viši ulagački povrat.

Kuhajte kavu kod kuće

Odbacite svoj dnevni ekspreso s mlijekom (latte) u visokim šminkerskim šalicama. Odaberite domaću šalicu te doma skuhanu kavu i uložite novac koji ste pri tom uštedjeli svojim radom.

Bach je skovao termin "Latte Factor", koji u osnovi poručuje da ako eliminirate svoj 5-dnevni latte (ili kolač, smoothie ili bilo koji drugi nepotrebni dnevni trošak), možete uštedjeti dosta novca tijekom vremena, pogotovo ako ga pritom uložite.

To je uspjelo samo-stvorenom milijunašu Chrisu Reiningu, koji je prešao prag od milijun dolara u dobi od 35 godina i otišao u mirovinu s 37 godina.

"Znam da ima ljudi koji kažu da se ne bi trebalo brinuti o latteu od 5 dolara, ali što više razmišljam o tome, izbacivanje lattea od 5 dolara bio je dobar početak za mene. Jer ako pokušate smanjiti svoje kućanstvo, riješiti se svih vaših automobila i napraviti sve te drastične promjene, to će na kraju biti previše i nećete učiniti ništa od toga”, naveo je Reining za CNBC Make It.

Izgradite tokove pasivnih prihoda

Stvaranje pasivnog dohotka zahtijeva malo napora, ali kad jednom uđete u igru, to može postati lagan novac. Možete iznajmiti svoju rezervnu spavaću sobu na Airbnb-u, ili čuvati kućne ljubimce, ili staviti reklame na svoj blog, ili smisliti potpuno novu ideju.

Nakon što uspostavite pasivan prihod preusmjerite svoju dodatnu zaradu u štednju. Generiranje dva dohotka omiljena je strategija štednje novca za komičara Jaya Lena, dao je primjer CNBC.

Izaberite dobre knjige

Uđite u dom milijunaša i vjerojatno ćete naći obilje knjiga, ako ne i cijelu knjižnicu, naveo je Keith Cameron Smith nabrajajući “Top 10 razlika između milijunaša i srednje klase". To je zato što milijunaši znaju da učenje ne prestaje kada završite školu.

"Uspjeh je proces. Ako dio vaših prihoda ne odlazi na financijsko obrazovanje, ostat ćete zarobljeni u srednjoj klasi. Što više novca potrošite na financijsko znanje, više ćete novca zaraditi", ustvrdio je Smith.

Najjeftiniji i najlakši način da počnete ulagati u svoje financijsko obrazovanje je putem knjiga. Ako vam je potrebna inspiracija za početak, potražite omiljene knjige milijardera poput Elona Muska i Warrena Buffetta.

Poduzmite prvi korak prema većoj zaradi

Naposljetku, najbolji način da povećate svoj dohodak je da zaradite višu plaću, bez obzira na to znači li to povišicu, unaprjeđenje ili pokretanje novog posla. Možete se početi educirati o tome kako postići taj cilj - upisivanjem tečaja ili specijalizacije kako biste naučili novu vještinu ili dobili kvalifikacije potrebne za promjenu karijere.

Tony Robbins i Warren Buffett se slažu: Ulaganje u sebe - i svoju budućnost - najpametnije je ulaganje. Za Robbinsa, to je značilo dovršavanje seminara osobnog razvoja s trenerom Jimom Rohnom.

Jim Rohn "natjerao me da se prestanem usredotočavati na ono što je izvan moje kontrole... i naučio me da se umjesto toga usredotočim na ono što mogu kontrolirati. Mogao sam se poboljšati; mogao sam naći način da služim, način da učinim više, način da postanem bolji, način da dodam vrijednost", napisao je Robbins u svojoj knjizi "Money: Master the Game (Novac: savladajte igru)".