Dobar i uspješan vođa mora uvijek željeti više

Gotovo sva istraživanja potvrđuju da se vođe ne rađaju već da se vođe stvaraju. Za to postoje dva načina, ili polako, iskustveno tijekom dugog niza godina ili brže kroz efektivno vođenje. Uspješan i ispunjen život temelji na sposobnosti pozitivnog utjecaja na druge ljude. Prekomjerne informacije i moderne menadžerske metode otežavaju spoznaju koja su znanja za naš razvoj doista odlučujuća.

Vrhunski vođe znaju da ostvarenje cilja daje lijep osjećaj, ali presudno pitanje je - kako razviti ljude na jedan viši nivo? Gotovo sve organizacije su direktno ovisne o ljudskom potencijalu koji u njima djeluje. Upravo za to su tu vođe da oslobode postojeće potencijale. Mnogi vođe nisu svjesni da ljudi imaju jako puno energije, a može se reći i da imaju i jako puno mogućnosti. Velik dio te energije nestane upravo zbog razloga što nije usmjerena. Većina ljudi i ne sluti što mogu ostvariti kada bi tu energiju efektivno usmjerili. To je zadatak vođe - usmjeravati energiju, skupiti sve mogućnosti i usmjeriti ih tamo gdje misle da je to najbolje. Efektivni vođe su oni koji tu energiju usmjere na način da se ona usput ne razvodni i ne izgubi nego je usmjerena ka jasnom cilju , a nakon toga će doći rezultati.

Unapređivanje ljudi

Želite li biti vođa, morate imati na umu svoje zadatke, i ozbiljno ih shvatiti. Vježbati i učiti konstantno jer ćete tako postati pravi profesionalac. Htjeli vi to ili ne, utjecat ćete na druge, stoga je bolje da u startu odlučite na njih utjecati pozitivno. Neki možda misle da su tu zato da bi drugi njima pomogli da oni budu uspješni., no to nisu pravi vođe, to su egoisti i tirani. Neki drugi pak misle da je dovoljno samo da imaš dobre rezultate za poduzeće. No, tko želi dobre rezultate dugoročno, taj mora ljude unapređivati i služiti im tako da ih usmjerite.

Puno je vođa koncentrirano na svoju karijeru, imaju vrhunsko obrazovanje, žele stvoriti jedan nivo i ostati na njemu, no dobar vođa mora uvijek željeti više. Jednostavno ne smije biti nivoa na koje želite ostati nego se treba uvijek razvijati, kako sebe tako i druge ljude u svojoj radnoj okolini. Da bi u tome bili uspješni, morate sebi, a i drugima davati takve zadatke koji su u tom trenutku najbolji za vas i za druge jer će na taj će način ti ljudi uvijek rasti, biti bolji i veći i, naravno, vi s skupa njima.

Postoje zakoni

Iako je svaki čovjek individua za sebe, postoje određeni zakoni koji se kod svih zaposlenika u svim organizacijama ponavljaju. Svaki zaposlenik, od početka svoga rada u nekoj tvrtki prolazi faze koje ovise o volumenu kompetencije i angažmana pojedinca. Ovdje kompetencija ovisi o znanju i iskustvu, a angažman ovisi o ciljevima i samopouzdanju. Zadatak vođe je pomoći svojim djelatnicima, koliko je to moguće, da razviju što više kompetencija i da budu što angažiraniji. Vođenje ne znači s ljudima se ophoditi onako kako bi oni to htjeli ili onako kako je vođi ugodno; vođenje podrazumijeva pristup ljudima na način da se oni razvijaju. Rezultati su najbolja referenca svakog vođe.

