Leadership: Naučite voditi, efektivno! (rujan)

Želite li značajno poboljšati svoje rezultate ili rezultate svoga tima? Ako je odgovor DA, pozivam vas da doživite efektivno vođenje, da vidite kako se sa sustavom mogu osloboditi potencijali – ne samo vaši, nego i ljudi oko vas.

Vođe se ne rađaju – vođe se stvaraju; polako, iskustveno tijekom dugog niza godina ili brže – kroz efektivno vođenje.

Sadržaj efektivnog vođenja opisuje jedan sustav vođenja koji simbolično označuje vođenje glavom, rukom i srcem.

Glava želi razumjeti koji su zadaci odlučujuće važni.

Ruka želi znati čime će te zadatke ostvariti i koji su joj alati na raspolaganju.

Srce se orijentira na principe i vrijednosti koje su važne.

Sustavno razvijamo ljude upravo tamo gdje najveći dio menadžerskih teorija završava.

Pet zadataka VOĐENJE RUKOM:

1. POHVALA

Svaki vođa doživljava svoje djelatnike vrlo svjesno. On ih promatra i interesira se za njih. Taj interes za ljude govori vođi koje oblike ponašanja mora dalje unapređivati, a koje eventualno reducirati.

2. ZAOBILAZNICA

Onoliko ste dobar vođa koliko su dobra vaša pitanja. Kroz promišljena pitanja razvit će se instinkt kada i gdje morate reagirati.

3. KRITIKA

Svaki vođa zna svoje istinske motive. Svjestan je toga da nitko ne voli kritiku. Ona služi cilju da se ponašanje nekog djelatnika promijeni.

4. OPIS ZADATAKA NA TEMELJU OČEKIVANOG REZULTATA

Pravi vođa ulaže puno vremena i energije kako bi svaki djelatnik znao svoje ciljeve što preciznije. To će znatno i djelatniku i vođi olakšati zajednički rad.

5. BUDGET

Svako odjeljenje jednog poduzeća priča o svojim izazovima, o svojim problemima. Ljudi iz proizvodnje ne razumiju marketnig, a ovi iz marketinga pak ne razumiju knjigovodstvo. Postoji jezik koji ih sve ujedinjuje, a to je novac. Svaki vođa će naučiti pričati o novcu i naučit će zavoljeti brojke.

Vođenje znači uz pomoć drugih ostvariti željene rezultate.

Vođenje ne znači s ljudima se ophoditi onako kako bi oni to htjeli ili onako kako je vođi ugodno; vođenje podrazumijeva pristup ljudima na način da se oni razvijaju.

Zamislite da vi i svi vođe u vašoj organizaciji imaju identičnu predodžbu o vođenju. U tom bi slučaju komunikacija među ljudima bila znatno jednostavnija i lakša.

Kod efektivnog vođenja ćete saznati 30-ak temeljnih spoznaja zašto je ono zaista efektivno:

• kada i koji način vođenja ćete primijeniti

• kako ćete svoje djelatnike sustavno razvijati

• proučavat ćete tajne efektivnog delegiranja

• naučit ćete svoje djelatnike, a i sebe, da bez discipline ništa ne funkcionira

• naučit ćete djelatnike također da je vođenje, između ostalog, i preuzimanje odgovornosti

• vaši djelatnici će ubuduće kontrolu doživljavati kao pozitivnu akciju

• saznat ćete kako će vaša organizacija biti usmjerena ka uspjehu

• naučit ćete razlučivati zadatke koji vam oduzimaju puno vremena, a donose slabe rezultate i koncentrirati se na ono bitno – na rezultate

• reducirat ćete vrijeme i novac koji trošite na neefektivne sjednice

• znat ćete zašto je važno da ocjenjujete svoje djelatnike i da se oni pritom dobro osjećaju

• naučit ćete gdje ćete staviti svoje djelatnike kako bi vam dali najbolje rezultate

• vaši ljudi će zavoljeti rezultate

Efektivno vođenje služi jednom jedinstveno cilju – vas i vaše ljude osposobiti da značajno poboljšate rezultate u svome poduzeću. Vaša prednost je naše iskustvo!

O predavaču:

Dragomir Gabrić je poduzetnik i poslovni savjetnik. Dvadeset godina živio je u Njemačkoj. Na Sveučlištu Johann Wolfgang Goethe u Frankfurtu studirao je sportsku medicinu, gdje je kasnije i magistrirao. Paralelno uz posao završio je internacionalni menadžment na privatnoj akademiji AKAD u Stuttgartu. Više od deset godina radio je za poduzeće Elixia kao glavni menadžer u različitim wellness klubovima. Prema nekim izvorima[1] bio je najbolje plaćeni menadžer u toj struci u Njemačkoj. Vlasnik je poduzeća „Krilo d.o.o.“ koje u Topuskom proizvodi padobranska krila. Svi proizvodi se izvoze. Autor je knjige "Kolo sreće" u kojoj savjetuje kako naći pravi cilj i biti uspješan i sretan. Kao poslovni savjetnik na svojim predavanjma i seminarima oduševljava i pozitivno mijenja živote ljudi u Hrvatskoj i u zemljama njemačkoga govornoga područja.

Trajanje seminara i satnica:

Seminar je u trajanju 7 sati, od 9.00 – 17.00 sati, s pauzom za ručak u trajanju od sat vremena od 13-14 sati, te dvije kraće pauze tijekom dana (prije podne od 11.00-11.15 i popodne od 15.30-15.45).

Kolika je cijena kotizacije? Cijena kotizacije za rane prijave do 1.9.2016. iznosi 1.000 kn + PDV. Redovna cijena kotizacije iznosi 1.450 kn + PDV. U cijenu su uključeni svi radni materijali potrebni za sudjelovanje na seminaru i potvrda o sudjelovanju.

Kako se prijaviti na seminar?

Želite li se prijaviti za sudjelovanje u seminaru, molimo vas da se prijavite popunjavanjem online obrasca ispod teksta ili nam pošaljete ispunjenu prijavnicu na e-mail adresu: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr najkasnije do 13. rujna 2016. Po zaprimljenoj prijavi poslat ćemo vam predračun za plaćanje kotizacije. Dokaz o plaćenoj kotizaciji potrebno je poslati najkasnije do 14. rujna 2016. na email: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr kako biste osigurali svoje mjesto na seminaru. Račun ćete dobiti nakon održanog seminara.

Prijavnicu možete preuzeti OVDJE.

Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem!

Tel: + 385 1 6326 085

e-mail: poslovni-centar-znanja@poslovni.hr

Popis svih seminara potražite na web stranici www.poslovni.hr/seminari/