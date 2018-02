Hoće li hrvatske tvornice u nedostatku radnika zapošljavati robote?

Foto: Thinkstock

Hoće li hrvatske tvornice u nedostatku kvalitetnih i ne preskupih radnika biti prisiljene zapošljavati robote? I domaća industrija, naravno, ako želi pratiti konkurenciju i uopće opstati na tržištu, a potom i rasti, jednostavno mora ulagati u osuvremenjivanje proizvodnje.

Kako piše Glas Slavonije, osječka Saponia intenzivno se razvija proteklih dvadesetak godina i po svim je ekonomskim pokazateljima uspješna tvrtka. Brojke najbolje pokazuju zašto je to tako. Primjerice, prema podatcima koje nam je iznio predsjednik uprave te tvrtke Damir Skender, Saponia je 1998., prije nego što je tu tvrtku preuzeo današnji vlasnik - Mepas Mirka Grbešića - s ukupno 1050 ljudi proizvela 24.500 tona proizvoda. Točnije, nešto više od 23 tone po radniku. Osamnaest godina poslije - 2016. - tvrtka je s ukupno 850 zaposlenih ljudi proizvela i na tržište plasirala 102 tisuće tona proizvoda ili 120 tona po radniku. Produktivnost je povećana za više od pet puta, i to prije svega zahvaljujući velikim ulaganjima u osuvremenjivanje proizvodnje. Od 1998. do prošle godine Saponia je investirala ukupno 52 milijuna eura. Proteklih godina prosječno se u proizvodnju investira do dva milijuna eura godišnje. Dobre radnike nije lako pronaći i ljudski rad je sve skuplji, tako da radnike sve više zamjenjuju upravo pametni strojevi, automatizirane proizvodne linije ili robotske ruke.

Niz je još tvrtki koje su svoju proizvodnju povećale ili podigle iz temelja primjenom suvremenih tehnologija. U njima se odvija visokoautomatizirana proizvodnja, koja ne treba mnogo ljudi. Primjerice, to su naše farmaceutske tvrtke, koje su i veliki izvoznici. Tvrtka Mlinar u svojim tvornicama također ima automatizirane procese proizvodnje. Mlinar je također uspješan izvoznik. Požeška Color Grupa proizvodi kamine i dimovodne cijevi uz uporabu pametnih strojeva i robota. Ne treba posebno isticati da je velik izvoznik.

Orahovačka tvrtka Phoenix bavi se proizvodnjom opruga i strojeva za proizvodnju opruga. Upravo se ti strojevi mogu svrstati u visokotehnološke, jer su upravljani računalom, a opremljeni s 12 motora i robotom. Strojevi za proizvodnju opruga nastali u Phoenixu koriste se u cijelom svijetu.