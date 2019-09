Zatvorio restoran jer mu je svih 26 zaposlenika dalo otkaz u isto vrijeme

Gastropub bio je prisiljen zatvoriti svoja vrata nakon što je svih 26 zaposlenika dalo otkaz u isto vrijeme iz osvete zbog niza dugotrajnih sporova s vlasnikom.

Takav potez osoblja dogodio se ranije ovoga mjeseca kad je svo osoblje u The Shopu u Troyu u američkoj saveznoj državi New York uručila otkazno pismo vlasniku Kevinu Blodgettu.



Prema njujorškim novinama Times Union, zaposlenici su bivšem šefu kredom na ploči ostavili poruku da bude bolji, prenosi Index.hr

Staff of The Shop in Troy quits en masse, @Tablehopping reports: https://t.co/Ozv1u29kGG pic.twitter.com/eJyaTrSn5k