Uz pomoć EBRD-a ulažu 10 milijuna eura

Zbog loše plovnosti rijeke Save poslovanje Luke je ograničeno

Luka Brčko, jedina međunarodna luka u Bosni i Hercegovini, u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je povećanje obujma posla u svojoj primarnoj djelatnosti, odnosno prekrcaju robe.

Luka Brčko jedan je od gospodarskih potencijala BiH koji nije dovoljno iskorišten, a zastarjela oprema, loša plovnost rijeke Save te zatvaranje mosta Brčko-Gunja u Hrvatskoj glavni su izazovi s kojima se suočava, piše Klix.ba. Marinko Viljušić, direktor Luke Brčko, kaže da su od siječnja do srpnja ove godine prekrcali 93.000 tona različite robe. To je povećanje u odnosu na godinu ranije za 7 do 8 tisuća tona.

Čišćenje plovnog puta

"Naš najveći komitent je Sisecam Soda iz Lukavca s kojom smo ove godine obavili prekrcaj gotovo 60.000 tona, zatim slijede Delta S iz Brčkog, ArcelorMittal iz Zenice te TMD iz Gradačca", kaže Viljušić.

Zbog loše plovnosti rijeke Save, koja se ne može koristiti tri-četiri mjeseca godišnje, poslovanje Luke je u znatnoj mjeri smmanjeno. Taj problem postoji već gotovo četiri desetljeća, a njegovo rješenje vidi se u čišćenju plovnog puta rijeke.

"U pregovorima smo sa Svjetskom bankom o projektu stabilizacije rijeka Save i Drine. Jedan od segmenata je i čišćenje plovnog puta na rijeci Savi. Vrijednost projekta je 244 milijuna eura i nadam se da će se ovo uskoro riješiti da bi mogli bolje poslovati", objašnjava Viljušić za Klix.ba.

Luka Brčko trenutno raspolaže izuzeno dotrajalom infrastrukturom koja je stara 50 godina. Najvažniji su utovarivači i dvije lučne dizalice uz pomoć kojih radnici prekrcavaju robu, a kada dođe do kvarova samostalno ih otklanjaju. Kako bi se dodatno unaprijedilo djelovanje luke, uskoro bi trebala početi realizacija projekta obnove, a za modernizaciju infrastrukture planirano je ulaganje od 10 milijuna eura. Obnova će se financirati kreditima i bespovratnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Zaposleno 67 ljudi

"EBRD trenutno bira konzultanta koji će pomoći vladi Brčko Distrikta i Luci Brčko pri raspisivanju natječaja za odabir najboljih ponuđača za izvođenje radova u pet projekata. Trenutno radimo na četiri projekta, a peti se odnosi na izgradnju nove pruge od Stanice Brčko novo do luke. Tu imamo određenih problema jer se projektni zadatak ne podudara s urbanističkim planom grada Brčko. To ćemo morati prvo riješiti, a onda ići u daljnju realizaciju", kaže Viljušić.

U Luci Brčko trenutno je zaposleno 67 radnika, a nova će radna mjesta biti moguće otvoriti tek nakon obnove i uvođenja dodatnih djelatnosti.