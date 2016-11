Trump sve bliže pobjedi, na burzama oštar pad

Šok na licima onih koji podržavaju Hillary Clinton FOTO: Reuters

6:23 Republikanski kandidat Donald Trump osvojio je na predsjedničkim izborima u utorak i saveznu državu Georgiju i s njom ima ukupno 244 elektorska glasa čime se iznimno približio ulasku u Bijelu kuću, jer mu projekcije i u Wisconsinu, Michiganu i Arizoni daju malu prednost. Hillary Clinton je osvojila Nevadu sada ima 215 elektorskih glasova.

Podsjetimo, američki mediji su rano u srijedu Trumpa proglasili pobjednikom na Floridi i Sjevernoj Karolini, dvjema saveznim državama koje su ključne za ulazak u Bijelu kuću.

Pošto je ranije Trump osvojio i Ohio, postalo je jasno da će demokratska kandidatkinja Hillary Clinton do kraja izborne noći morati osvojiti sve preostale 'swing' države želi li postati predsjednicom. Osvajanjem Colorada ostala je u igri za Bijelu kuću, ali kako bi to i ostvarila mora pobijediti u Pennsylvaniji, Michiganu i Wisconsinu, koji se u međuvremenu također pretvorio u neizvjesnu državu, te u New Hampshireu ili Nevadi.

U pet sati po srednjoeuropskom vremenu zatvorena su sva birališta u Americi osim na Aljasci. Clinton je očekivano osvojila Kaliforniju, Oregon i Havaje, a Trump Idaho i Utah. Po trenutnom stanju u izbornom kolegiju, Trump ima 217, a Clinton 202 elektora. Za pobjedu ih je potrebno 270.

Sat vremena kasnije objavljeno je da je i Iowu je osvojio Donald Trump. To mu je donijelo novih šest glasova i sada ih ima 238. Do pobjede mu nedostajlo još samo 32.

Kako rastu izgledi Donalda Trumpa za pobjedu, tako stižu vijesti o padovima vrijednosti na azijskim, američkim i meksičkim burzama.

Na Wall Streetu su tri najznačajnija indeksa pala za oko 4% - Dow Jones potonuo je više od 700 bodova, S&P 500 potonuo je više od 100 bodova, a Nasdaq skoro 200 bodova. U ponedjeljak su cijene dionica skočile više od 2% jer su se ulagači nadali pobjedi Hillary Clinton. Tržišta strahuju da bi Trumpova pobjeda mogla izazvati potres na globalnom tržištu.