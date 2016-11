Slovenka postala američka prva dama, evo što se sve zna o njoj

Foto: Reuters

"Odlazio sam s modne revije u Ljubljani i vidio je ispred zgrade. Vjerojatno je čekala prijateljicu", ispričao je Reutersu slovenski fotograf Stane Jerko. "Zapazio sam je jer je bila visoka i mršava. Prišao sam joj i predložio probno fotografiranje".

Rezultat su bile crno-bijele fotografije 17-godišnje Melanije Knavs koje su pokrenule njezinu manekensku karijeru. One će je odvesti do Milana i New Yorka, gdje će na jednoj zabavi 1998. sresti Donalda Trumpa.

Iako njezina priča ipak nije bila doslovno od trnja do zvijezda, život koji ima kao supruga američkog multimilijardera daleko je od njezinih skromnih korijena u Sloveniji.

Stanovnici gradića Sevnice u jugoistočnoj Sloveniji, tridesetak kilometara od hrvatske granice, gdje je Melanija odrasla, kažu da je njezin otac prodavao auto dijelove, a majka radila kao krojačica u tvornici dječje odjeće. Neki mediji navode i da joj je otac bio član komunističke partije, kao i mnogi drugi u socijalističkoj Jugoslaviji, ali potvrde za to nema.

Iz Trumpove kampanje nude malo drugačiji pogled na Melanijino djetinjstvo i tvrde da se počela baviti manekenstvom već u petoj godini, da joj je otac bio menadžer u automobilskoj kompaniji, a majka modna dizajnerica. "Otac joj nikad nije bio komunist", kazala je Reutersu glasnogovornica Trumpove kampanje.

"Kad sam vidjela za koga se udala primijetila sam sličnost između Trumpa i njezina oca", kaže prijateljica iz djetinjstva Mirjana Jelančič. "Ima fizičke sličnosti, a obojica su radoholičari. Mislim da je u njemu našla srodnu dušu, nekoga s kime s osjeća sigurno".

Melanijini roditelji i dalje žive u obiteljskoj kući s malim dvorištem i nekoliko stabala voćki, iako mnogo vremena provode u SAD-u, gdje im živi i druga kći Ines.

Jelančič se sjeća da je Melanija bila uzorna učenica, posebno zainteresirana za umjetnost, povijest i zemljopis. "Voljela je čitati. Uvijek je nosila knjige sa sobom", govori Jelančič. "Ali se sjećam da je u kući imala sprave za vježbanje i održavala tijelo u formi".

"Voljela je i lijepu odjeću i znala je kako je nositi. Dodavala je i osobni 'štih' redizajnirajući je. Bila je odlična u osvježavanju starih stvari. Bilo mi jasno da će raditi u modnoj industriji iako nikada nije govorila da želi biti model", rekla je Jelančič, sada ravnateljica osnovne škole koju su obje pohađale. "Govorila mi je da ne može dočekati da ode u školu dizajna u Ljubljanu".

U Ljubljani se počela baviti manekenstvom pošto je osvojila titulu prve pratilje Miss Slovenije 1992. "Ispočetka je bila sramežljiva, ali je brzo učila i iskazivala interes za svaku pojedinost fotografiranja", rekao je Jerko. "Bila je poput uspavane kukuljice koja se preobrazila u glamuroznog leptira".

Buduća gospođa Trump, koja je do tada zbog lakšeg izgovora već promijenila ime u Melania Knauss, više nije napravila korak natrag. U Sevnici se ne sjećaju da su je tamo vidjeli zadnjih godina. Donirala je, međutim, ambulantno vozilo mjesnom domu zdravlja kako bi proslavila rođenje sina Barrona 2006., godinu poslije udaje za Trumpa.

Bila je uz supruga kada je prošle godine u njujorškom Trump Toweru objavio da će se kandidrati za predsjednika, ali od tada pa gotovo sve do samog kraja kampanje Melania se sklonila u drugi plan i rijetko dolazila na njegove skupove. Vjerojatno zato jer se otkrilo da je plagirala čitave dijelove govora prve dame Michelle Obame iz 2008.

Zaštitila je svojeg supruga kada je objavljena video snimka na kojoj prostački govori o ženama. Kazala je da njezin suprug "poštuje žene i daje im istu priliku" kao muškarcima.

Jerko, danas 78-godišnjak, i dalje čuva Melanijine fotografije i siguran je da će biti sretna što joj je suprug postao predsjednik. " Mislim da je vrlo ponosna na njegova postignuća, a vjerujem i da sam ja ponešto zaslužan za njezin uspjeh", rekao je Jerko.