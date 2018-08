FOTO: Novim Teslama otpadaju branici od jače kiše

Proizvođač električnih automobila iz Palo Alta danonoćno puni stupce američkih medija kojekakvim temama.

Naime, Teslini potpuno novi automobili navodno ne vole vodu. Na vlastitoj je koži to osjetio jedan vlasnik kojem je s netom kupljenog Modela 3, nakon pola sata vožnje, otpao branik, prenosi tportal.

Čovjek je na Twitteru objavio fotografiju automobila uz objašnjenje da je do incidenta došlo nakon što je na cesti naletio na pljusak. Isti problem zadesio je još jednog vlasnika Modela 3 koji je također objavio fotografiju putem iste društvene mreže.

Doduše, on je priznao da je vozio kroz malo dublju vodu, no čak i u takvim situacijama branici s automobila jednostavno ne bi smjeli otpast.

@Tesla this is a result of driving my model 3 through 12-15 inches of water on the street at <10mph. The bumper became a parachute for the water. The design is intended to deflect. Advise on warranty? The service center was not helpful this AM and told me to find a body shop. pic.twitter.com/wwUZCFfkRi