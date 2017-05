Počelo je odbrojavanje do dolaska aviokompanije Emirates u Zagreb

Foto: Press

Za samo nekoliko dana jedna od najvećih zrakoplovnih kompanija na svijetu, Emirates započet će s dnevnim letovima između Dubaija i Zagreba, šireći tako mrežu destinacija koje spaja diljem svijeta i dodatno učvršćujući veze između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Hrvatske.

Zahvaljujući mjesecima pomnog planiranja sve je spremno za sljedeći tjedan i dolazak aviokompanije Emirates u Zagreb. Putnici iz Hrvatske i regije tako će moći uživati u nagrađivanim proizvodima i besprijekornoj usluzi koju ova zrakoplovna tvrtka nudi te doživjeti nezaboravno iskustvo putovanja, od trenutka polaska pa sve do dolaska na željenu destinaciju.

Na spomenutoj ruti putnici će letjeti Boeingom 777-300ER, zrakoplovom s konfiguracijom u tri klase te će moći birati između 8 privatnih apartmana u prvoj klasi, 42 ležajna sjedala u poslovnoj klasi te čak 310 prostranih sjedala u ekonomskoj klasi.

Ovaj širokotrupni Boeing treba posebno održavanje i pripadajuću infrastrukturu kako bi mogao prevesti velik broj putnika koje će Emirates svakodnevno dovoditi u Zračnu luku Franjo Tuđman koja je nedavno započela s novom erom u svom poslovanju. Naime, u ožujku je otvoren impresivni novi putnički terminal koji se ističe suvremenim, atraktivnim dizajnom te sadržajima u potpunosti prilagođenima putnicima. Na izlazu koji će koristiti Emiratesov Boeing 777 nalazi se spojni zračni most, posebno namijenjen širokotrupnim zrakoplovima, što će putnicima omogućiti udobno ukrcavanje i iskrcavanje izravno s i na terminal. Projekt gradnje novog terminala jedna je od najvećih inozemnih investicija u Hrvatskoj posljednjih godina, s uloženih više od 300 milijuna eura.

Zrakoplovna kompanija Emirates je ovom prilikom preuredila i ured za prodaju karata koji se već više od 10 godina nalazi u zagrebačkom hotelu Westin. U uredu je zaposleno domaće osoblje koje će svojim znanjem i ljubaznošću poboljšati i unaprijediti doživljaj putnika, pružajući im pomoć kod upita i rezervacija. Uz zaposlenike u zagrebačkoj poslovnici, zrakoplovna kompanija Emirates zapošljava i gotovo 250 hrvatskih članova posade te pilota.

Još jedna novost koju će putnici s oduševljenjem dočekati je i tzv. interline sporazum, uspostavljen kako bi se poboljšala lokalna povezanost , a koji će omogućiti putnicima iz Dubrovnika, Pule, Splita i okolnih područja da lete od svoje lokalne zračne luke do Zagreba letovima zrakoplovne kompanije Croatia Airlines te da se po dolasku lako povežu s Emiratesovim letom za Dubai, a od tamo i dalje– s jednom zrakoplovnom kartom i bez dvostrukog pregleda prtljage.

Zahvaljujući ovom letu putnici iz Zagreba su svega šest sati leta udaljeni od sunčanog Dubaija, prekrasnih pješčanih plaža, vrhunskih restorana, cjelodnevnih uzbudljivih aktivnosti i jedinstvenih atrakcija. Bilo da turisti posjećuju Dubai kao vikend destinaciju ili idu na obiteljski odmor, ovaj grad nudi sadržaje za sve uzraste. Dodatni je poticaj za putovanje svakako i informacija da Hrvati koji putuju u Dubai na odmor ne trebaju brinuti o dodatnoj dokumentaciji jer će besplatnu turističku vizu primiti po dolasku u UAE.

One koji žele putovati na udaljenije destinacije, razveselit će još pogodnosti koje Emirates pruža. Strateški vremenski usklađeno za olakšavanje daljnjih veza, vrijeme dolaska zrakoplova u Dubai (23.05 sati po lokalnom vremenu) omogućava dalje povezivanje na letove za Daleki istok, Australiju i indijski potkontinent s približno četiri sata u tranzitu. Onima koji putuju poslovnom i prvom klasom Emiratesa ovaj tranzit ostavlja dovoljno vremena za uživanje u hrani, pićima i sadržajima svjetske klase u salonima Međunarodne zračne luke Dubai.

Kako bi pak olakšao trgovinu, dnevni će let Emiratesa Boeingom 777-300ER također prevoziti i do 23 tona tereta po letu, pružajući tako brojne mogućnosti prijevoza pošiljaka osjetljivih na temperaturu u UAE i šire u samo jednom danu. Namjenske usluge, kao što su SkyPharma za pošiljke lijekova i SkyFresh za kvarljive proizvode poput voća i povrća, od sljedećeg će tjedna biti dostupne i hrvatskim izvoznicima.

Promotivna ponuda letova

Za one kojima treba još malo poticaja da se upute u Dubai, Emirates nudi i početnu / promotivnu cijenu leta iz Zagreba od 399 eura za povratnu kartu u ekonomskoj klasi. Kako bi ostvarili ovu cijenu, letovi moraju biti rezervirani do 30. lipnja, za putovanje u razdoblju do 13. prosinca i između 30. prosinca ove godine i 31. ožujka 2018. godine. Zrakoplovne karte se mogu kupiti putem stranice www.emirates.com, u nedavno preuređenom uredu Emiratesa u hotelu Westin u Zagrebu ili preko lokalnih putničkih agenata.

Putnici na letovima Emiratesa mogu uživati u 2.500 kanala na zahtjev s audio i vizualnim sadržajem na nagrađivanom ice (information, communication, entertainment) sustavu za informiranje, komunikaciju i zabavu u zrakoplovu, kao i u gurmanskim specijalitetima te dodatnoj prtljazi u svim klasama. Svjetski poznata usluga i gostoprimstvo su zadaće multinacionalnih posada iz više od 130 zemalja svijeta.