Studenti će lakše naći stalni posao, usavrše li se kroz praksu

Od 1. travnja i poseban web s pravilima kako sudjelovati u projektu/FOTOLIA

Hrvatski obrazovni sustav uglavnom ne zadovoljava potrebe tržišta rada, a poseban problem je u visokom školstvu gdje studenti stječu gotovo isključivo teorijsko znanje bez dana prakse. Zbog toga su Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), zajedno s partnerima, pokrenule inicijativu privatnog sektora za mlade (PSYI).

Po uzoru na Britance

Riječ je o projektu koji povezuje znanstvene institucije, tvrtke te same studente na zajedničkom cilju - stvaranje konkurentne radne snage. Kako je pojasnila Nataša Novaković, savjetnica glavnog direktora HUP-a za tržište rada, zasad je u projekt uključeno 30 fakulteta i visokih škola, a očekuje se da će ih biti još barem 20-ak. S druge strane interes su do danas pokazale 123 privatne tvrtke.

Novaković Zasad je u projekt uključeno 30 fakulteta i visokih škola, te 123 tvrtke.

"Projekt je koncipiran krajem prošle godine i bio je zamišljen da bi HUP bio posrednik između studenata i tvrtki, naših članica, na pronalaženju mjesta za praksu. Razmišljali smo da će se raditi o stotinjak upita godišnje te da ćemo to raditi usput. No, do sada smo zaprimili već 600-injak upita za praksu te je postalo jasno da je to postala ozbiljna priča i da se čitav sustav mora regulirati. Zbog toga je napravljena web stranica, koja će postati operativna 1. travnja, koja će omogućiti transparentnost svih kriterija", kazala je Nataša Novaković na predstavljanju Inicijative jučer u Zagrebu.

Standardno vrijeme prakse će biti između šest tjedana i šest mjeseci, a sama praksa neće biti ograničena mogućim posebnim uvjetima konkretnog studijskog programa. Naime, neki studiji imaju propisanu obveznu praksu i za njih se dodjeljuje određeni broj akademskih bodova (ECTS), a praksa iz ovog programa će moći biti korištena za stjecanje takvih bodova, ali isto tako će je moći obavljati i studenti koji su obveznu praksu već obavili ili je, pak, njihov studijski program ne predviđa.

Kako je pojasnio Karlo Kolesar, predsjednik Vijeća studenata, ovaj projekt je napravljen po uzoru na praksu u Velikoj Britaniji, a u čemu im je pomogla i britanska konzultantska tvrtka People 1st. "Ne treba izmišljati toplu vodu već je potrebno samo zaviriti kako to rade u zapadnim zemljama", kaže Kolesar. Financijski aranžman same prakse, hoće li ona biti plaćena ili ne, ovisit će o konkretnoj tvrtki.

Nova iskustva i kontakti

No, Kolesar naglašava da plaćanje i nije najveća vrijednost prakse već je to stjecanje praktičnih znanja, novih kontakata, ali i mogućnost stalnog zaposlenja u istoj tvrtki. Dodatna pogodnost je što će se studentima omogućiti, pogotovo u slučaju multinacionalnih tvrtki, da praksu odrade u inozemstvu.

U projektu sudjeluju gotovo sve velike hrvatske i multinacionalne tvrtke u našoj zemlji, a na prezentaciji Inicijative je govorila Marija Felkel, članica Uprave Hrvatskog telekoma zadužena za ljudske resurse. Ona je istaknula da HT ima velik broj programa koji uključuju studente, od studentskog rada preko stažiranja do prakse te da će participirati i HUP-ovoj u Inicijativi privatnog sektora za mlade.