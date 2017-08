"Porez na nekretnine uvest će se ako će biti pozitivan za građane"

Foto: Davor Puklavec / Pixsell

V.d. predsjednik HNS-a, potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar rekao je u četvrtak da će se ići s uvođenjem poreza na nekretnine ako će načelnici i gradonačelnici moći odraditi svoj dio posla i ako će to biti pozitivno za građane.

"Ukoliko je sve u redu, ukoliko će načelnici i gradonačelnici moći odraditi svoj dio posla i ukoliko će to biti pozitivno za građane - onda idemo s tim. Ukoliko će biti problema, moramo razgovarati na koji način promijeniti provedbene akte", rekao je Štromar novinarima nakon što je izaslanstvo njegove stranke položilo vijenac i zapalilo svijeće na grobu jedne od najznačajnihih hrvatskih političarki, i utemeljiteljice HNS-a Savke Dabčević-Kučar uoči 8. obljetnice smrti.

Štromar je istaknuo da o temi uvođenju poreza na nekretnine postoji velik interes građana te da će se o tome u Vladi razgovarati idućih tjedana i mjeseci. Smatra da se još ima dovoljno vremena i da općine i gradovi pripremaju sve što treba za uvođenje tog poreza koji kreće od 1. siječnja iduće godine.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornog uređenja smatra kako su veće općine i gradovi spremni i imaju kapacitete odraditi taj posao, a probleme očekuje u manjim općinama s kojima će, kako je rekao, država morati komunicirati, posebno Ministarstvo financija.

Na pitanje hoće li građani uvođenjem poreza za nekretnine i građevinske rente imati manje troškove od dosadašnjeg plaćanja komunalne naknade, Štromar je odgovorio kako očekuje da će većina građana plaćati manje.

"Većini građana troškovi neće biti viši, zavisi o samoj cijeni procijenjene nekretnine. No, mislim da će većina građana plaćati manje", rekao je.

Na novinarski upit kako je HNS zadovoljan s prva dva mjeseca na vlasti i što su do sada napravili, Štromar je izrazio zadovoljstvo količinom do sada donesenih zakona u Hrvatskom saboru te najavio za jesensko zasjedanje cijeli niz novih zakona koji će građanima uz ostalo omogućiti i jednostavniju javnu upravu, primjereniju za današnje vrijeme.

Najavio je da će se na sutrašnjoj sjednici u Kninu potpisati veći broj projekata koji se odnose na Šibensko-kninsku županiju i sam grad Knin.

Divjak: Moramo izgraditi sustav koji će na transparentan način rješavati etička pitanja i dvojbe

Na pitanje o odluci stručnog povjerenstva Sveučilišta u Augsburgu koje je utvrdilo da doktorski rad bivšeg ministra znanosti i obrazovanja Pave Barišića nije autoplagijat, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je kako je izuzetno važno da naučimo prihvaćati konačne odluke povjerenstava koje se bave etičkim pitanjima, dolaze li one iz Hrvatske ili Njemačke.

Još važnijim od toga smatra potrebu izgradnje sustava koji će na transparentan i neovisan način rješavati etička pitanja i dvojbe.

"U naš obrazovni sustav trebamo uvesti elemente koji će učenicima, studentima i znanstvenicima omogućiti da prepoznaju dvojbene etičke teme i na kraju uvedemo određene standarde. Kao društvo moramo imati nultu stopu tolerancije na bilo kakvo varanje bez obzira o kojem se sustavu radilo - obrazovnom, znanstvenom ili obrazovnom", rekla je.

Na pitanje kako komentira izjavu bivšeg ministra Barišića za HTV kako očekuje da će ista skupina koja je do sada radila na obrazovnoj reformi to raditi i dalje, odgovorila je da bivši ministar ima svoja očekivanja, a ona svoje planove. "A ja sam sad u poziciji", poručila je.

Stojak: Nadam se da će Zagreb biti spreman na uvođenje poreza na nekretnine

Zastupnik u zagrebačkoj gradskoj Skupštini Tomislav Stojak nada se da Zagreb biti spreman na uvođenje poreza na nekretnine. Očekuje da će na prvoj sjednici Skupštine zastupnici dobiti informacije o stanju priprema vezano uz uvođenje novog poreza.

"Nadam se da će Grad Zagreb biti spreman na to, jer je i najveća odgovornost na njemu kao najvećoj jedinici lokalne samouprave", odgovorio je Stojak na pitanje novinara.

Ponovio je da HNS u Gradu Zagrebu neće biti u koaliciji s Milanom Bandićem koji daje podršku, kako je rekao, "radikalnim desničarima koji bi htjeli mijenjati povijest zemlje i Zagreba".

Stojak je ustvrdio da je politika zagrebačkog HNS-a bila i ostala isključivo vezana uz projekte važne za Zagrepčane.