Cijene stanova u nekim gradovima 'potonule' i do 300 eura po kvadratnom metru

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

Tijekom siječnja su na oglasniku Crozilla.com cijene „kvadrata“ stanova na moru nerijetko dosezale iznose od nekoliko tisuća eura, dok su u unutrašnjosti bile i desetak puta niže.

Dok se tijekom siječnja u nekim gradovima na jugu, poput Dubrovnika ili Splita, putem oglasnika Crozilla.com nije mogao pronaći stan s cijenom nižom od 1000 eura po metru kvadratnom, u unutrašnjosti je bilo onih u kojima su tražene cijene jedva prelazile taj iznos. Iako su niske cijene stanova u unutrašnjosti sasvim su uobičajene, nerijetko nas mogu iznenaditi one koje se kreću oko 300 eura po metru kvadratnom kakve su se tijekom siječnja na oglasniku Crozilla.com mogle pronaći u Osijeku, Bjelovaru ili Varaždinu.

Gotovo uobičajeno, najviše cijene stanova tijekom siječnja su zabilježene u Dubrovniku i Opatiji. Sisak i Bjelovar su tijekom siječnja zabilježili nekoliko „rekorda“, naime u njima su cijene „kvadrata“ bile niže no u većini drugih gradova, ujedno bilježe najveći mjesečni porast, ali i najveći pad na godišnjoj razini.

Prema podacima oglasnika Crozilla.com cijene stanova na području Siska u prosjeku su iznosile 741 euro po metru kvadratnom što je 3,3 posto više no mjesec ranije, te 7,8 posto niže no lani u istom mjesecu. Na području Bjelovara cijene stanova su na mjesečnoj razini porasle za 1,8 posto, a iznos od 786 eura po „kvadratu“ i dalje je bio niži no lani u istom mjesecu i to za 2,8 posto.

Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako je u Osijeku prosječna tražena cijena stanova iznosila 946 eura po metru kvadratnom, što je 0,6 posto manje no mjesec ranije. U Slavonskom Brodu siječanjske cijene stanova ostale su jednake kao mjesec ranije, 803 eura po „kvadratu“.

Varaždin bilježi mjesečni pad cijena od 0,9 posto, a za jedan se metar kvadratni u prosjeku tražilo 1107 eura.

Zagrebačkim je stanovima prosječna tražena cijena tijekom siječnja porasla za 0,8 posto u odnosu na prethodni mjesec, te za 1,4 posto u odnosu na isti mjesec lani, a za jedan se metar kvadratni u prosjeku tražilo 1643 eura.

Mjesečni pad od 0,3 posto tijekom siječnja je zabilježen u Poreču gdje je prosječna tražena cijena „kvadrata“ stana iznosila 1756 eura, te u Šibeniku u kojem se u prosjeku tražilo 1479 eura po metru kvadratnom.

Najveći godišnji porast cijena stanova u prvom je mjesecu zabilježen u Dubrovniku. Za „kvadrat“ stana u tom se gradu u prosjeku tražio 3221 euro, što je, prema podacima Crozilla.com, 7 posto više no lani u istom mjesecu, te 1,5 posto više no mjesec ranije.

U Zadru je siječanjska cijena stana u prosjeku iznosila 1830 eura, što pokazuje mjesečni porast od 1,4 posto te godišnji porast cijena od 4,8 posto.

Porast cijena od 1,6 posto na mjesečnoj je razini zabilježen u Splitu gdje se za „kvadrat“ stana u prosjeku tražilo 2280 eura, a taj je iznos 3,4 posto veći no lani u istom mjesecu.

Gdje se stanovi najviše traže?

Zagreb, Split, Zadar, Pula i Osijek gradovi su u kojima se tijekom siječnja na oglasniku Crozilla.com najviše pretraživala ponuda stanova za prodaju.

Potencijalni strani kupci koji su pokazali interes za stanovima najčešće su dolazili iz BiH, Njemačke, Austrije, SAD-a i Slovenije, a zanimali su ih stanovi na području Zagreba, Splita, Pule, Makarske, Zadra i Umaga.