Zbog salmonele iz prodaje povukli smrznuti pileći file, povlači se i popularna grickalica

Foto: Shutterstock

"Subjekt u poslovanju s hranom METRO CASH & CARRY HRVATSKA tijekom provedbe samokontrola u objektu odobrenog broja 1392 obavio je uzorkovanje proizvoda Smrznuti pileći file prsiju klasa A, neto težina :10 kg, proizvođača RzZD Res-Drop sp.z.o.o. Konopnickej 18, 35-211 Rzaszow, Poljska, PL 18633901 WE. Dana 02. Prosinca 2016. subjekt je zaprimio analitičko izvješće Centra za kontrolu namirnica o utvrđenoj prisutnsti Salmonella ser. Infantis. Sukladno vlastitim procedurama, predmetni subjekt povukao je i obavio opoziv proizvoda", kaže se u priopćenju.

Datum proizvodnje povučenog proizvoda je 30. rujna 2016, a zamrznut je istoga dana. Rok trajanja je godinu dana.

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u petak navečer o povlačenju i opozivu proizvoda kikiriki u ljusci - rinfuza, LOT L291, najbolje upotrijebiti do 17.10. 2017. kod kojeg je utvrđena povećana količina mikotoksina, priopćeno je iz Hrvatske agencije za hranu (HAH).

Zemlja podrijetla proizvoda je Kina i Egipat.

"Po uzorkovanju tijekom provedbe službene kontrole sanitarne inspekcije, zaprimljen je nalaz povećane količine mikotoksina u kikirikiju u ljusci- rinfuza, i proizvod nije prikladan za konzumaciju", navodi se u priopćenju.

Uzorkovanje je provedeno 19. listopada 2016. godine u distributivnom centru Jastrebarsko, subjekta u poslovanju s hranom Kaufland Hrvatska Zagreb koji je proizvod stavio na tržište u svojim maloprodajnim objekatima.

Uvoznik i distributer kikirikija u ljusci u rinfuzi iz Kine i Egipta je Marjan voće d.o.o. Zagreb, koji je obavijestio potrošače o potrebi povlačenja proizvoda s tržišta na svojoj web stranici http://marjan-voce.hr/ukusna-hrana/zdrav-zivot/obavijest-o-povlacenju-proizvoda%20.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani, navode iz Hrvatske agencije za hranu.

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u petak navečer o povlačenju i opozivu proizvoda "Dimljeni filet pastrve/Forellenfilet Wechsler 500g", zemlje podrijetla Njemačke zbog sumnje da proizvod sadrži bakteriju Listeriju monocytogenes.

"Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je obavijest putem EU RASFF-a da je tijekom službene kontrole na tržištu Njemačke u proizvodu dimljeni filet pastrve „Forellenfilet Wechsler 500g“ postavljena sumnja da isti sadrži Listeriju monocytogenes.

U provođenju mjera koje je poduzeo subjekt u poslovanju s hranom Wechsler Feinfisch GmbH proširena je lista proizvoda koji se povlače s tržišta na proizvode u pakiranju od 125g do 1000g, brojeva šarža od A16298124561 do A163011245612 s datumom roka trajanja od 27.11.2016 do 7.12.2016.", priopćeno je iz Hrvatske agencije za hranu.

Prema dostavljenoj distribucijskoj listi trgovačkog lanca METRO Cash & Carry Deutschland GmbH, Düsseldorf, proizvod je kupljen od strane tvrtke Ferenčak d.o.o., Sesvete, dodaje se u priopćenju.