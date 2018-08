Uz najavljeno smanjenje PDV-a na svježe meso, ribu, voće, povrće, smanjenje PDV-a i na na pelene

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mnogo se ovih dana govorilo o smanjenju PDV , no ono bi u smislu opće stope trebalo nastupiti, umjesto 1. 1. 2019. , 1.1. 2020., najavio je Plenković te kazao da se s nižom stopom PDV-a kani ići na svježe meso, ribu, voće i povrće te pelene.

"Bilo bi korisnije za sugrađane s manjim primanjima da se na namirnica kao što su svježe meso, riba, voće, povrće i pelene išlo bi i sa nižom stopom PDV-a i na taj način bi u ovoj fazi u stopi od 13% postigli bolji efekt za širi broj sugrađana, no to ne znači da bismo odustali od snižavanja. Planiramo to napraviti 1.1.2020. Nastojimo postići optimalno rješenje i koje će, vjerujem, biti dobro prihvaćeno", objasnio je premijer.

'To je svojevrsna demografska mjera', dodao je Plenković, koji je prethodno rekao da ovom mini poreznom reformom Vlada nastavlja s jasnom fiskalnom konsolidacijom.

Ministar financija Marić istaknuo je kako je namjera ovog koraka bila umanjivanje regresivnog efekta. Napomenuo je i da će prosječna hrvatska obitelj uštedjeti 872 kune na godišnjoj razini.

Odnosno, smanjenjem stope bi se prosječnoj obitelji povećao raspoloživi dohodak, obzirom da bi manje plaćali na takve namirnice.

Marić je još jednom napomenuo da Vlada nema nikakve mehanizme kojima će prisiliti trgovce da smanje cijene na namirnice na koje će se uračunati manja stopa, no da vjeruje da će svi, zbog konkurentnosti, ipak pristati na smanjenje cijena.

Što se tiče doprinosa na plaću Marić je potvrdio da će se ukinuti doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti od 1,7 posto i doprinos za zaštitu zdravlja na radu od 0,5 posto dok će se istovremeno povećati doprinos za zdravstveno osiguranje sa 15 na 16,5 posto.

'Za poslodavce to znači rasterećenje sa 17,2 na 16,5 posto odnosno 100 milijuna kuna', rekao je Marić.