Sastanak sindikata s ministrom Pavićem završio je za tri minute

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sastanak sindikata s ministrom rada i mirovinskoga sustava Markom Pavićem završio je za tri minute, kažu sindikalisti, taman koliko je ministru trebalo da im ponudi dva posto povišice osnovice, što je po njihovom mišljenju sramotno.

Nije bilo smisla, kaže predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec, dalje razgovarati s ministron Pavićem.

Očekivali smo da Vlada neće ponuditi ništa, a ovo je čak dva posto više od toga, rekao je Mihalinec ironično novinarima nakon sastanka u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava.

To smo primili na znanje i u četvrtak očekujemo nastavak pregovora, kada će nam ministar financija Zdravko Marić objasniti zašto je tih dva posto jako dobra ponuda za zaposlenike u javnim sliužbama, rekao je Mihalinec koji smatra da sindikati samo s Marićem mogu voditi prave pregovore o plaćama.

Dosadašnji zaostatak plaća u javnim službama prema plaćama u gospodarstvu u odnosu na pretkrizno razdoblje iznosi 18,9 posto, a ne budu li se naše plaće bitno povećale taj bi zaostatak mogao do kraja iduće godine narasti na 25 posto. To bi bio užasni velik zaostatak za ogroman broj ljudi u javnim službama, koje su servis građanima, upozorio je Mihalinec.

Predsjednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske Stjepan Topolnjak poručio je da nisu zadovoljni Vladinom ponudom, pa očekuju da će u četvrtak, na idućem sastanku, Vladini pregovorači doći s ozbiljnijom ponudom.

Ne promijeni li Vlada stajalište, poduzet ćemo sindikalne akcije koje nam stoje na raspolaganju, od prosvjeda do štrajkova, najavio je.

Ljudi očekuju da se poveća osnovica u javnim i državnim službama, koje poslovično imaju niske plaće, rekao je Topolnjak dodavši kako nema puno vremena do donošenja proračuna za iduću godinu. Vlada je zavlačila pregovore, no očekujemo da će se dogovor postići do kraja listopada, rekao je Topolnjak.

Mihalinec komentirao izjavu Vrdoljaka: Političari opće prakse mogu svašta izjaviti

Komentirajući izjavu predsjednika HNS-a Ivana Vrdoljaka da bi se profesori povijesti trebali prekvalificirati u profesore informatike, Mihalinec je rekao kako je to primjer da političari opće prakse mogu svašta izjaviti.

To znači da bi Vrdoljak, kao inženjer elektrotehnike, odjednom mogao postati profesor povijesti i predavati u školama. Bolje mu je da se udalji od škole, što manje o tome bude govorio manje će štete napraviti, poručio je Mihalinec.

Na novinarsku opasku da je to rekla i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak Mihalinec je ustvrdio da su neke stvari izvađene iz konteksta, jer je on danas razgovarao s ministricom, a profesor povijesti u dualnom sustavu obrazovanja u strukovnim školama može predavati, primjerice, povijest staklarstva ili nekog drugog zanimanja.