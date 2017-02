Otvara se prva hrvatska bolnica za ovisnike o internetu

Foto: Shutterstock

Na sve više rastući problem ovisnika o internetu reagirala je zagrebačka Psihijatrijska bolnica 'Sveti Ivan' koji su otvorili dnevnu bolnicu za internetske ovisnike.

Nije lako prepoznati patološku ovisnost o internetu u odnosu na ovisnost koju nameće suvremeni život o tehnologiji. U današnje vrijeme moderne tehnologije, svatko osjeća "efekt treće osobe", točnije, svaka osoba ne smatra da mediji ili moderna tehnologija utječe na njih u istoj mjeri kao na ostale. No, to je naše mišljenje kojim se pokušavamo uvjeriti kako nismo toliko podložni utjecaju svega što nas okružuje.

Slično se dogodilo i Mariu, prenosi Slobodna Dalmacija. Mario je imao 48 godina kad se "navukao" na internetsku igru koja je istovremeno uključivala tisuće online igrača širom svijeta. Počelo je s pola sata-sat igre dnevno, zapravo više noću, a doraslo do cjelonoćnog igranja. Na posao bi otišao neispavan, umoran, dekoncentriran, a i tamo bi nastavljao igrati da je imao priliku, no kao nastavnik u srednjoj školi to ipak nije mogao.

Potpuno su mu se poremetili odnosi sa suprugom i djecom, zanemario je fizički izgled, higijenu, "zaradio" je poremećaj spavanja, u pitanje je ozbiljno došlo njegovo zdravlje, a točka na kojoj je morao priznati da je postao ovisnik i da mora nešto poduzeti bila je kad se našao pred razvodom i otkazom.

Mario, s obzirom na dob, zapravo nije posve tipičan primjer internetske ovisnosti - radi se o poremećaju koji više zahvaća mlađu populaciju. Na žalost, ne postoje sustavne statistike o broju zahvaćenih spomenutim poremećajima, niti je ova vrsta ovisnosti još uvijek uvrštena u službenu psihijatrijsku klasifikaciju, kao što su to druge ovisnosti, primjerice ona o kockanju.

No, problem svakako postoji. U zagrebačkoj Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan"na njega su reagirali skorim otvaranjem dnevne bolnice za internetske ovisnike, prve takve ustanove u Hrvatskoj.

"Bolnica je namijenjena punoljetnim osobama za koje, nakon što tim obavi individualnu obradu, zaključimo da su ovisne o internetu ili su na korak do toga, u fazi takozvane štetne uporabe", kazali su dr. Davor Bodor, psihijatar koji stoji iza koncepta dnevnih bolnica za ovisnike o alkoholu i kockanju, a sad i internetu, te dr. Irena Rojnić Palavra, psihijatrica koja će se u podjeli multidisciplinarnog tima baviti upravo internetskim ovisnicima za Slobodnu Dalmaciju.