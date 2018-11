Osma najbrže rastuća švedska tvrtka cijela je u – Hrvatskoj

Foto: Getty images

Visage Technologies osma je najbrže rastuća visokotehnološka tvrtka u Švedskoj, ali 60 od 70 njenih zaposlenika sjedi i radi u Hrvatskoj.

Tako, prema riječima suosnivača te tvrtke i profesora s Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Igora S. Pandžića, u praksi izgleda digitalna transformacija. Pandžić je na konferenciji Digital Transformation (DTC 2018), koja je u utorak započela u Zagrebu, naveo da je tvrtku osnovao u Švedskoj, i to prije 16 godina, jer u Hrvatskoj tako nešto ne bi mogao.

“Zaposlenik na javnom sveučilištu u Švedskoj vlasnik je rezultata vlastitog istraživanja, može ga objaviti i koristiti. Nadalje, s jednim dokumentom može dobiti valorizaciju svojeg istraživanja i taj dokument iskoristiti da bi odmah osnovao tvrtku”, kaže Pandžić.

Canon, DT, Princeton...

Jednostavnije je 2002. osnovao tvrtku i postao njen dioničar u Linköpingu, gradu 200 kilometara od Stockholma, nego se to može i dan-danas napraviti u Zagrebu. Pandžić ističe da nas stoga ne bi trebalo čuditi što loše stojimo na ljestvicama konkurentnosti, DESI indeksu, izvješćima Svjetskog gospodarskom foruma i drugim međunarodnim pokazateljima.

Tvrtka Visage Technologies, koja u Hrvatskoj kontinuirano traži programere, bavi se industrijskim rješenjima za računalno prepoznavanje lica.

Koliko su u tome uspješni na globalnom nivou možda najbolje ukazuje podatak da, kad je Wired lani želio objasniti kako je Apple na iPhoneu X pomoću kamere animirao emojije u animojije, prva tvrtka koju su pitali kako se to radi bila upravo Visage Technologies.

Proizvode švedsko-hrvatske kompanije u svoja rješenja ugrađuju, među inima, Fujitsu, Coca-Cola, Canon, BMW, McDonald’s, Deutsche Telekom, Philips, Sony PlayStation, Škoda, L’Oreal, Novartis i Ogilvy, ali i poznati fakulteti kao Princeton, University of Tokyo i Fraunhofer. Pandžić ističe da su značajno počeli rasti tek kad im je klijent postao Autolivov Veoneer.

“Prije dvije godine oni su nas pitali možemo li napraviti tim od 15 do 20 ljudi koji bi radili samo za njih, a to je za nas bio veliki korak naprijed jer je nas u to vrijeme ukupno bilo toliko.

No, za nas je to bio i korak više u vlastitoj transformaciji i danas nam je to cijeli jedan dio poslovanja”, kaže Pandžić.

Pametna vozila i roboti

Navodi da je riječ o tvrtki koja proizvodi 50% pojaseva za vezanje u automobilima na svijetu. Slično je i s airbagovima, a sad razvija sustav gdje automobil prepoznaje vozača, ali i sudionike u prometu. U Zagrebu se u suradnji s timovima iz Švedske, pojašnjava Pandžić, razvijaju sustavi za pametna vozila koji će zaustaviti automobil ako nailazi na čovjeka ili vozilo. “Nije bilo lako doći do ove pozicije, gdje danas imamo klijente koji naš sustav koriste i u robotima, jer ako si cijeli život radio u akademiji kao mi, onda se na početku moraš pomiriti s tim da nemaš pojma kako izgleda tržište, tko su ti kupci i koji poslovni modeli funkcioniraju”, kaže Pandžić. Visage Technologies je prvih 6-7 godina lutao dok nije pronašao product-market fit. Isto im se desilo kad su 2016. proširili biznis u autoindustriji. Deloitte je lani objavio da su rasli 1600% na 8,5 milijuna švedskih kruna. Prema podacima Poslovne Hrvatske, lokalno u Zagrebu Visage je lani povećao prihod s 2,9 milijuna na 9,9 milijuna kuna i neto dobit od 546.500 kuna. “Cijelo to vrijeme surađujemo s akademijom, jer to je važno za digitalnu transformaciju. Visage od početka ima suradnju s FER-om kroz znanstveno-istraživački projekt”, zaključuje Igor Pandžić.