Najveća akvizicija domaćeg telekoma dosad: HT preuzeo Crnogorski Telekom za 123,5 milijuna kuna

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

HT je od Magyar Telekoma, koji je također dio grupe Deutsche telekom, preuzeo udjel od 76,53 posto u najvećem operateru u Crnoj Gori.

Dionica HT-a na Zagrebačkoj burzi po objavi transkacije skočila je za 3,78 posto na 173,5 kuna. Očekuje se da će Hrvatski telekom preuzimanjem Crnogorskog Telekoma ponovo početi bilježiti značajan rast prihoda i dobiti. Naime, HT preuzimanje Crnogorskog Telekoma želi zaključiti do kraja siječnja čime bi već prihode te kompanije za prvo tromjesečje mogao konsolidirati i prikazati na razini grupe. To znači da bi u 2017. godini prihod HT-a mogao porasti za oko 100 milijuna eura. Prihod Crnogorskog Telekoma za 2016. godinu još nije poznat. No, u 2015. godini ostvario je prihod od 98,6 milijuna eura.

Davor Tomašković, predsjednik Uprave HT-a kaže da očekuje značajan sinergijski učinak od ove kupnje.

“Ponajprije kroz razmjenu znanja i tehnologija, optimizaciju poslovnih procesa i zajednički tržišni nastup, a uvjeren sam da će snaga i iskustvo HT-a značajno doprinijeti daljnjem razvoju i još uspješnijem poslovanju Crnogorskog Telekoma”, kaže Tomašković.

Crnogorski Telekom najveća je telekomunikacijska kompanija na tamošnjem tržištu. U fiksnim telekomunikacijama je tržišni lider s udjelom od 93,56 posto. Glavni konkurenti u tom segmentu su mu M:Tel s udjelom od 5,69 posto, Telenor 0,48 posto i Telemach 0,25 posto. U mobilnim komunikacijama u Crnoj Gori tržišni lider je Telenor s udjelom od 38,33 posto korisnika. Slijedi Crnogorski Telekom s udjelom od 32,7 posto tržišta i M:Tel s udjelom od 28,97 posto.

Izvori bliski HT-u ističu da HT neće u prvo vrijeme mijenjati menadžment u Crnogorskom Telekomu, kao ni broj zaposlenih, njih 588, jer su zadovoljni načinom na koji se kompanija vodila. Međutim, ističu da priliku za rast vide u sinergiji nabave., tržišta i drugim područjima, a posebno im je zanimljiva činjenica da je Crnogorski Telekom kupio dvije trećine spektra od 800 MHz-a i time sada ima najbolje predispozicije za jačanje svoje 4G ponude.

“HT želi da Crnogorski Telekom postane tržišni lider u mobilim komunikacijama, jer sada ima stvarnu prednost nad Telenorom u Crnoj Gori i radit će se na tome”, pojašnjava naš izvor.

Magyar Telekom objavio je da je prodao svoj udio u Crnogorskom Telekomu kako bi imao više kapitala za poslovanje na domaćem terenu, u Mađarskoj.