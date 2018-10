Najduži most vrijedan milijardu kuna neupotrebljiv iako mu je dovršenost 99,7 posto

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Radovi na gradnji tog mosta, koji je 40-ak metara duži od budućeg Pelješkog mosta, službeno su počeli tek 2011. kad su Hrvatske autoceste kreditom osigurale sredstva za tu investiciju. Rok za dovršetak radova bio je 30 mjeseci, odnosno prosinac 2013. Ugovor za gradnju mosta dobile su domaće tvrtke Viadukt, Osijek-Koteks, Konstruktor-inženjering, Skladgradnja i Hidroelektra Niskogradnja. No taj najduži most u Hrvatskoj još nije gotov, piše Večernji list.

Nedovršeno je ostalo, kako kažu u HAC-u, još 0,3 posto radova. Priznati troškovi A u stanje izgrađenosti od 99,7 posto most Drava došao je još prije gotovo dvije godine, kad je nastao spor između izvođača radova i HAC-a zbog troškova gradnje. Kao kažu u HAC-u, izvođači radova zahtijevali su da im plate još 202,1 milijun kuna. Pritom su, navode, uvjetovali potpisivanje sporazuma o tim njihovim zahtjevima kako bi nastavili s radovima. No Vijeće za rješavanje sporova, koje je bilo definirano u ugovoru o gradnji, a koje čine neovisni stručnjaci, priznalo je 107,9 milijuna kuna tih troškova. HAC je pak na osnovi toga priznao 94,1 milijun kuna. U međuvremenu je dio tvrtki izvođača upao u probleme i to je cijelu situaciju dodatno zakompliciralo. Rezultat svega je da radovi od tri milijuna kuna ne dovrše, most vrijedan milijardu kuna ne može dobiti uporabnu dozvolu. No, i kad dobije tu dozvolu, most Drava ipak još neko vrijeme neće biti otvoren za promet jer ni s jedne njegove strane još nije izgrađena autocesta.