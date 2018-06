Priče o uspjehu najmoćnijih hrvatskih brendova

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Dragutin Drk, direktor poslovnog sustava Vindija

Bilo mi je najvažnije da 'Kvaliteta Vindija' postane i ostane krilatica sa snažnim uporištem

U gotovo 60-godišnjoj povijesti Grupe Vindija, tijekom kojih smo od male gradske mljekare izrasli u jednog od regionalnih lidera prehrambene industrije, kontinuirano smo radili na razvoju i osnaživanju naših robnih marki. Otpočetka smo znali kako je brendiranje proizvoda ključ kvalitetne komunikacije s tržištem, važan činitelj povjerenja i lojalnosti kupaca te osnova uspješnog poslovanja u našem sektoru. Brendovi uz koje su odrasle generacije, kao što je Vindijin z'bregov, i danas su omiljeni odabir kupaca u Hrvatskoj i regiji, unatoč sve širem izboru konkurentskih proizvoda različitih cjenovnih rangova. I prije nekoliko desetljeća, kao i danas, bili smo itekako svjesni da kupac uz proizvode mora vezivati i emociju, osjećati se dobro s odabirom upravo naših brendova. Isto tako, želio sam da iza priče i emocije stoji i neupitna kvaliteta, jer sam stava da prehrambena industrija prema svojim kupcima ima i posebnu, dodatnu odgovornost - odgovorni smo za njihovu sigurnost, zdravlje i dugoročnu dobrobit čitavih obitelji. U svemu što smo desetljećima radili, kroz mijene marketinških trendova i novosti u tržišnom komuniciranju, bilo mi je najvažnije da "Kvaliteta Vindija" postane i ostane krilatica sa snažnim uporištem, da se pojam kvalitete vezuje uz svaku našu robnu marku, i da on proizlazi iz realnosti stvaranja naših proizvoda. Kvaliteta kao ključ, od odabira sirovina, preko receptura i tehnologije, do brojnih kontrola sigurnosti i zdravstvene ispravnosti. Sretan sam što tržištu danas uz naše vodeće brendove možemo ispričati priču od početka do kraja, od polja do stola, jer se cjelokupni proces odvija pod znakom "Kvaliteta Vindija". Kroz razvoj poslovanja i stalno ulaganje u inovaciju i tehnologiju, našim smo brendovima dodavali nove karakteristike. Tako su Cekin i Vindon prvi domaći brendovi s linijom certificiranih GMO free proizvoda, i naši kupci znaju da se svježa piletina i puretina iz našeg asortimana uzgajaju i proizvode bez genetički modificiranih organizama. To je segment koji nas čini, baš kako i slogan glasi - totalno drukčijima od drugih.

Damir Bulić, predsjednik Uprave Kraša

Najjači brand naše tvrtke upravo je sam Kraš

Upravljanje brendovima danas je najveći izazov marketinške struke. Kada je na vašoj strani tradicija dulja od 100 godina, portfolio s 20-ak jakih i tržišno etabliranih brendova i preko različitih 200 proizvoda, a upravo ovakva situacija karakterizira Kraš - izazov je još i veći. Najjači brand naše tvrtke upravo je sam Kraš s kojim su potrošači stvorili prisan odnos, no od njega imaju i očekivanja. Potrošač današnjice od brenda očekuje puno više nego prije, kvaliteta i pouzdanost se podrazumijevaju, a emocionalna komponenta je ono što nas izdvaja od konkurencije. Najveća imovina naše firme su naši brendovi, koji su cijelo stoljeće sastavni dio života potrošača, a neki su od njih, kao Bajadera, Griotte, Životinjsko Carstvo, Bilo kuda Ki-Ki svuda bomboni ili Domaćica keksi i Dorina čokolade, postali kultni. U 20 godina intenzivno se radilo na jačanju brendova i dopiranju do potrošača kroz zanimljive sadržaje, uvođenjem novih okusa, co-brandingom proizvoda, događajima i korištenjem brend ambasadora poput hrvatskog nogometnog reprezentativca, pasioniranog obožavatelja Domaćice. Od 1911., kada se prvi put Zagrebom proširio miris čokolade, prošli smo dug put, no uvijek nam je u središtu interesa bio potrošač. Naši brendovi su se mijenjali, no uvijek su zadržali povezanost s krajnjim potrošačem i njegovim potrebama i to je njihova najveća vrijednost, ali i dobar temelj za budućnost. Kako bismo zadržali kontinuitet u pažnji potrošača, no i privukli nove segmente, velika se pažnja posvećuje razvojnim aktivnostima, te naše brendove neprestano inoviramo i jačamo novim proizvodima. Tako smo u prošloj godini dana izašli s čak 20-ak novih proizvoda i isto toliko inoviranih, a najvažniji projekt 2017. bio je obilježavanje 60-te obljetnice Domaćice. Snaga Kraševih brendova možda je ipak najvidljivija u co-branding paleti Dorina čokolada koje su "poharale" tržište regije. Kraš je u upravljanju brendovima otišao i korak dalje, neprestano stvarajući dodanu vrijednost za potrošača: fokus na njega i njegove potrebe očituje i kroz naše društvene projekte, kao što su Kraševa Slatka bajka ili Ekopark Krašograd.

Marin Pucar, predsjednik Uprave Podravke

Snaga brenda usmjerava ljude prema vama

U današnjem svijetu uspješnost poslovanja kompanije itekako ovisi o snazi brenda - bilo da se radi o brendu na razini pojedinog proizvoda ili onom korporativnom. Danas kada je, zahvaljujući suvremenoj tehnologiji, svima dostupno sve na samo jedan klik, upravo će snaga i vrijednost branda taj klik, odluku o kupnji ili investiciji usmjeriti u vašem smjeru. U našoj industriji svi igrači zadovoljavaju potrebe kupaca, ali vrijednost brenda je upravo ona veza koju stvaramo s našim potrošačima, s našim zaposlenicima, partnerima, dobavljačima i investitorima. To je ono što predstavlja dodatnu vrijednost i ako se njom kvalitetno upravlja, višestruko se vraća u vidu vrijednosti cjelokupne kompanije. Brend nije samo vizual ili ime, to predstavlja onaj mali dio koji je najvidljiviji dio vrijednosti brenda. Uspješan brend, kako korporativan tako i brend pojedinog proizvoda podrazumijeva puno više. Uspješan brend rezultat je snažnog istraživanja i razvoja, visoke kvalitete, učinkovite proizvodnje, kvalitetnog upravljanja troškovima kao i razvijenog sustava opskrbe i učinkovite prodaje. To je ono što se ne vidi na van, ali ako nešto u tom procesu ne funkcionira kako treba, uspješnost poslovanja, a time i vrijednost brenda biva ugrožena. Mi u Podravki vodimo se našim temeljnim vrijednostima koje su kreativnost, povjerenje, strast, zadovoljstvo potrošača i izvrsnost te zahvaljujući tome uspješno poslujemo već 70 godina na više od 60 tržišta. Od samih početaka te naše vrijednosti ugrađujemo u sve naše proizvode i brendove, od kojih su neki poput kokošje i goveđe juhe, gulaša i pašteta već postali legende s tradicijom duljom od 60 godina. Ne smijemo ne spomenuti Vegetu koja je najpoznatiji izvorni hrvatski proizvod i svojevrsni fenomen, jer je postala sastavni dio kuhinje potrošača iz više od 50 zemalja svijeta. Uz ove dobro poznate brendove starosjedioce, sustavno radimo na izgradnji i osnaživanju i naših ostalih mlađih brendova poput Lina, Dolcele, Fanta... uz kontinuirano osvježavanje starosjedioca kako bismo, uz već vjerne starije generacije potrošača, privukli i mlađe s kojima ćemo zajedno graditi budućnost Podravke kao branda broj 1!

Ivan Artuković, Uprava Francka

Da smo na dobrom putu dokazuju i tradicija i tržište

Nebrojene su definicije brenda, ali mi u Francku smatramo da se brend samo u konačnici gradi marketinškim pristupom. Prije toga dolaze ulaganja u proizvodnju, nabavu vrhunskih sirovina, inovacije i razvoj novih proizvoda, redovita istraživanja tržišta i efikasna distribucija. Samo se tako stječe povjerenje potrošača koje Franck kao brend i kao sinonim za kvalitetu održava već 125 godina. Inovacije i definiranje tržišnih trendova u kategoriji čaja i kave smjernice su kojih se pridržavamo od samih početaka. Primjenjujemo ih i danas s mnoštvom noviteta u kategoriji čaja što nam je na domaćem tržištu osiguralo lidersku poziciju kako u kanalu trgovine tako i u HoReCa kanalu. U skladu s globalnim trendovima, Franck veliku pozornost posvećuje i ambalaži - redizajnirali smo ambalažu čajeva te ju stavili u svrhu edukacije potrošača. Na novom redizajniranom izdanju potrošačima smo osigurali i kompas s informacijama o svojstvima čaja, kao i dodatnim zanimljivostima o čaju, njegovoj obradi i pripremi. Na jednaki način pristupamo izgradnji i jačanju kulture ispijanja kave: na novim pakiranjima Jubilarne dostupne su informacije o porijeklu sirovina, grafički prikaz intenziteta okusa i informacije o prirodno prisutnim aromama u kavi. Franckove kave Jubilarna, Gloria i espresso kava nose i oznaku "Hrvatska kvaliteta", kao dodatni dokaz da zadovoljavaju najviše standarde kvalitete. Da smo na dobrom putu pokazuju i tržišni rezultati. Prema podacima Nielsena, Franck je u 2017. u kategoriji mljevene kave dodatno povećao udio u prodaji i potvrdio poziciju lidera kategorije u Hrvatskoj s 56% količinskog i 58,2% vrijednosnog tržišnog udjela. U kategoriji čaja ostvaren je rast na gotovo 56 posto vrijednosnog i 54,5 posto količinskog udjela. Udio u kategoriji cappuccina bilježi rast na 50 posto količinskog i 49 posto vrijednosnog udjela. Trend rasta i jednako dobri prodajni rezultati ostvareni su na svim primarnim tržištima i u svim kanalima u Hrvatskoj, BiH i Sloveniji i ostalim tržištima regije. Ovdje se ogleda snaga našeg brenda, jer nas potrošači prepoznaju i na nama ključnim tržištima izvan Hrvatske i vjeruju našim proizvodima.