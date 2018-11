Marić: Poslodavcima smo dali način kako nagraditi radnike

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministar financija Zdravko Marić uoči sjednice Vlade komentirao je dizanje granice neoporezivih godišnjih primitaka, piše N1.

"Mi smo stavili pravilnik na javno savjetovanje prije 3 dana, stigli su komentari, od kojih su mnogi suvisli i dobri", rekao je Marić.

"Važna je stvar da je s dvije i pol tisuće na sedam i pol tisuća razlika pet tisuća, koje će biti vezane uz novo pravo. Tih pet tisuća ne može biti vezano uz postojeće pravo. One će biti povezane s novim pravom, ali najvažnije je za poslodavce i radnike da je to 7.500 neoporezivih kuna", rekao je Marić, dodavši da je na poslodavcima kako će taj iznos isplaćivati i pod kojim imenom.

"Propisat ćemo pravilnikom sve ono što smatramo da je potrebno da mjera može zaživjeti. Nećemo nikoga dovesti u nezahvalnu sitauciju da nešto mora. Bio je apel poslodavaca da im daju način kako da nagrade radnike, i evo - učinili smo. Bit će kratko javno savjetovanje, ali dobro. Pravilnik potpisuje ministar financija, ali to je manje važno", rekao je Marić, dodavši da bi pravilnik trebao na snagu stupiti do kraja godine, kako bi svi poslodavci koji to žele mogli nagraditi svoje zaposlenike.

"Zaposlenicima je najvažnije da na godišnjoj razini imaju dodatnih pet tisuća kuna neoporezivo", rekao je Marić.

Upitan za obnavljanje voznog parka, ministar financija rekao je da ne može pratiti svaku javnu nabavu. "Što se tiče mojih službi i carina, oni sigurno ne bi poslali zahtjev za bilo što što im ne treba", rekao je Marić, dodavši da se od 2016. godine trudi da se proračunski novac troši racionalno.