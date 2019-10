Marić o plaćama: 'Ako smo čekali godinama, možemo i par mjeseci'

Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Ako smo čekali godinama, možemo i par mjeseci - rekao je sinoć ministar financija Zdravko Marić u Dnevniku Nove TV odgovarajući na pitanje koliko je potrebno za analizu i implementaciju uređivanja koeficijenata plaća.



Marić za kompenzacijske mjere dok se ne sredi pitanje koeficijenata mora osigurati 150 milijuna kuna, a na pitanje ima li taj novac kaže da nije predviđen.



- Dakle, što se tiče plaće, vidjet ćete i u prijedlogu proračuna za iduću godinu, od ukupnog povećanja proračuna dvije su ključne stavke. S jedne strane, to je jedna milijarda i 700 milijuna kuna više za mirovine i mirovinska primanja. I drugo, jednako toliko je predviđen iznos za plaće - rekao je Marić.



- Što se tiče politike plaća, tu moramo biti jasni. Povećanje plaća je ispred prijedloga o povećanju osnovice. No kao što sam i danas govorio, i sada ću ponoviti – mi smo otvorili jednu vrlo važnu temu koja i u medijskom i javno prostoru dobiva sve više prostora, a to su koeficijenti i dodaci, koje ne smijemo zaboraviti jer je plaća umnožak i zbroj tih elemenata - dodao je.



Na pitanje koliko je potrebno za analizu i implementaciju ako Vlada donese političku odluku da se ide u uređivanje koeficijenata odgovorio je:



- Ako smo čekali godinama, možemo i par mjeseci. Ne čekamo nešto što će se događati ne znam kada i da se ništa ne događa.



Marić je rekao da je sazrelo vrijeme da se postavi pitanje što dobivamo za uslugu od državne javne službe.



Marić je također rekao da su okrenuli trendove i da se javni dug smanjuje, da drže rashode pod kontrolom, da su kamate pale te da nam je rejting popravljen.