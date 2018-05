Konačno potpisali: ovaj prestižni hotelski brend dolazi u Damatia Tower

Dalmatia Tower. Press Foto

Prvi Courtyard by Marriott, brend tvrtke Marriott International, globalnog svjetskog lidera s više od 6.500 smještajnih objekata u više od 127 država svijeta, na ljeto 2019. g. otvorit će se u najvišem objektu u Hrvatskoj – splitskom tornju Dalmacija (Dalmatia Tower), upravo su objavili investitori nakon potpisa ugovora.

Na današnjoj svečanosti održanoj u upravnom središtu Splitske Banke, tornju A projekta „Westgate - Vrata Splita“, ugovor o suradnji potpisali su Josip Komar, predstavnik tvrtke investitora Westgate Tower d.o.o. i Matt Hughes, stariji direktor za franšizu i vlasničku strukturu grupacije najprestižnijeg svjetskog lanca hotela, Marriott International, čime su potvrđene prethodne najave o prvom direktnom ulaganju Marriotta u Hrvatskoj.

Josip Komar zahvalio je na podršci HBOR-u, te je izrazio veliko zadovoljstvo što je upravo ova jedinstvena lokacija izabrana kao mjesto na kojem će svoj prvi hotel u Hrvatskoj otvoriti grupacija Marriott International, Inc. s brendom Courtyard by Marriott. Time će naš grad dobit dodatni turistički sadržaj, istaknuo je, ali i jedinstven hotelski objekt koji će doprinijeti i podizanju kvalitete hotelske usluge u gradu. „Split u posljednje vrijeme doživljava novi polet i pokazuje jednu novu ambiciju. Imajući sve to na umu, donijeli smo odluku kako će novi objekt od danas nositi ime toranj Dalmacija (Dalmatia Tower) jer Split ima sve predispozicije postati snažni motor razvoja Dalmacije, hrvatskoga juga, a onda i same Hrvatske. Ovo je naš skromni doprinos toj viziji.“ izjavio je Komar.

„Hrvatska je u svijetu prepoznata ne samo kao turistička destinacija, već kao atraktivna zemlja za ulaganja. Ovaj projekt vrijedan 600 milijuna kuna predstavlja razvoj, inovaciju, podizanje turizma na jednu višu razinu, a to je ono što nam je potrebno kako bi Split, ali i čitav hrvatski turizam postao još prepoznatljiviji, kvalitetniji i konkurentniji na svjetskom tržištu.“ izjavio je ministar turizma Gari Cappelli.

Projekt „Vrata Splita“ sastoji se od dva objekta od kojih prvi ima prizemlje i 12 etaža i trenutačno je upravno sjedište Splitske Banke, a uskoro će postati sjedište integrirane OTP banke Hrvatska. Drugi toranj u kojem će biti smješten prvi Courtyard by Marriott i koji je još u izgradnji, sastojat će se od prizemlja i 27 katova te s ukupnih 115 metara visine bit će najviša građevina u Hrvatskoj, pa time i izuzetna turistička atrakcija, ističu investitori.

Courtyard by Marriott, business brend priznate svjetske grupacije Marriott International smjestit će se na višim katovima, od 16. do 26. čime će se gostima omogućiti spektakularan pogled na grad, a zbog specifičnog oblika građevine, svaka od 190 soba i četiri apartmana će imati pogled na more. S obzirom na tržišnu orijentiranost ka poslovnoj javnosti, hotel će biti odlično opremljen konferencijskim sadržajima na zasebnom katu te pripadajućim wellnessom, teretanom, restoranom i barom.

„Zadovoljstvo nam je što možemo predstaviti dolazak brenda Courtyard by Marriott u Split, što je naime prva direktna investicija Marriott Internationala u Hrvatskoj. Iako najčešće, prilikom dolaska na tržište određene zemlje odabiremo glavni grad za otvorenje prvog hotela, u Hrvatskoj smo napravili iznimku. Suvremeni oblik građevine i njena lokacija se odlično uklapaju u našu poslovnu viziju, a i grad Split, osim svog poslovnog potencijala ima nezaobilazan, značajan turistički potencijal. Sretan sam i što će više od 100 milijuna članova loyalty programa Marriotta konačno moći odabrati i Hrvatsku u sklopu naše ponude. “ - izjavio je Matt Hughes, stariji direktor za franšizu i vlasničku strukturu grupacije Marriott International.