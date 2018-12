Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Je li Koncern Agrokor preživio krizu, kakvi su planovi za iduću godini i može li ta kompanija ponovno postati konkuretna na tržištu?

Irena Weber, zamjenica izvanrednog povjerenika u Agrokoru, za HRT je rekla:

"Došli smo u dosta kompleksnu situaciju, nije bilo vremena za prilagodbu i odmah smo se bacili na posao i krenuli s komunikacijom prema najvažnijim dionicima s ciljem da se što prije pokrene proces pregovora i da bude završen do zakonskog roka - 10. srpnja", rekla je Weber.



Istaknula je da rezultati koje objavljuju na mjesečnoj razini, pokazuju da svi segmenti imaju dobre rezultate. "To se odnosi na sektor hrane, sektor poljoprivrede i sektor maloprodaje. Svaki sektor pokazuje snažni trend oporavka i očekujemo još bolje rezultate u 2019", rekla je.

"Nama je u fokusu do kraja godine postaviti u cijelosti plan implementacije. Dužni smo provesti ono što su naši kreditori dogovorili i potpisali. To znači da je potrebno cijelu imovinu iz društva iz stare grupe prebaciti na zrcalna društva, formirati novu grupu i osigurati da se svi operativni procesi uredno događaju, da zaživi nova grupa, sa novim financijskim izvješćima i novom vlasničkom strukturom. Plan je do kraj godine pripremiti proces koji je u punom zamahu i očekujemo da bi cijeli proces trebao biti gotov u ožujku 2019.", rekla je zamjenica izvanrednog povjerenika.



Dodala je da su svi dobavljači zadovoljni jer su svi plaćeni.

"Trenutno grupa Agrokor nema dospjelih, a neplaćenih faktura. Svi su plaćeni na vrijeme u skladu s datumima dospijeća i to daje njima slobodu i mogućnost da upravljaju svojim financijskim izvješćima", rekla je Weber.



Istaknula je i da su u Konzumu isplatili božićnice od 1500 kuna plus dar za dijete 600 kuna.

"Na razini Konzuma dizali smo dva puta plaće po 6 posto. Uveli dar za novorođenče 3360 kuna, privatno zdravstveno osiguranje , regres… Mi smo u maloprodaji zaposlili preko 1300 ljudi. U sezoni i samo u Konzumu falilo nam je preko 600 ljudi. Naše potrebe za djelatnicima su značajne", zaključila je.