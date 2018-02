Građani na udaru zbog plinskih bojlera, ali rješenje postoji

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec nedavno je upozorio javnost na aktualni problem provođenja Uredbe Europske komisije (EU) 813/2013 o provedbi Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se zabranjuje ugradnja bilo kakvih drugih plinskih bojlera osim kondenzacijskih, što bi građane moglo skupo koštati. U Hrvatskoj trenutno postoji oko 75 000 korisnika klasičnih turbo plinskih bojlera, a glavni problemi ugradnje novih kondenzacijskih bojlera su visoki troškovi za sanaciju i prilagođavanje dimnjaka, osobito u višestambenim zgradama gdje u ovakvim slučajevima svi moraju prijeći na novi sustav. Za rješenje ovog problema, zastupnik u Europskom parlamentu Davor Škrlec nudi dvije preporuke za Vladu Republike Hrvatske i nadležna ministarstva:

"Vlada RH za početak mora argumentirano zatražiti od Europske komisije izuzeće ili produžetak za provedbu sporne Uredbe barem do 2025. godine, ako ćemo uzeti kao mjerilo programsko razdoblje do 2023. godine plus još dvije godine, što bi omogućilo da građani na najmanji troškovni način i dalje mogu koristiti svoje postojeće plinske uređaje. Drugo, kod reprogramiranja operativnog programa koje slijedi u ovoj godini, potrebno je u mjerama energetske učinkovitosti višestambenih objekata, jer upravo je u višestambenim zgradama prisutan problem vezan uz dimnjake i bojlere, ugraditi mjeru koja bi sadržavala zamjenu sustava grijanja zajedničkom kotlovnicom na prirodni plin ili korištenjem električne energije, odnosno, toplinske crpke. Osim što je takav prijelaz energetski učinkovitiji, time bi se zadovoljili ciljevi iz Uredbe i Direktive, građani bi imali puno manji trošak zbog toga što se takva promjena može financirati iz fondova Europske unije. Uz to, predstavlja sigurnosno bolje rješenje zbog uklanjanja opasnosti trovanja ugljičnim monoksidom koja je trenutno prisutna kod takvih bojlera." - objašnjava Škrlec.

Iako postoji mogućnost financiranja i sufinanciranja kroz mjere energetske učinkovitosti, zastupnik Škrlec napominje kako je već u tijeku natječaj za energetsku obnovu višestambenih zgrada te da postojeći projekti, prema informacijama s terena, ne sadrže obnovu dimnjaka kojom bi se mogla zadovoljiti Uredba, a niti izgradnju zajedničke kotlovnice i zajedničkog sustava centralnog grijanja.

"Već sada postoje izvedena rješenja za to u Hrvatskoj. Građani u Rijeci koji su bili nezadovoljni visokim računima za grijanje, odlučili su se na vlastitu kotlovnicu i cijeli zahvat se pokazao isplativ u roku od tri godine, što znači da u Hrvatskoj postoje znanja za projektiranje i izvedbu takvih projekata te dokazi da su financijski isplativi.“ - poručuje Škrlec.

U narednim danima zastupnik Škrlec će o ovom problemu upozoriti Europsku komisiju u suradnji sa Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri Europskoj uniji u Bruxellesu.