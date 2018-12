Gotovo polovica Hrvata ide na zimovanje: Najpopularnija odredišta su u susjednim državama

Foto: Getty Images

Istraživanje MasterIndex koje je tvrtka Mastercard provela u studenom s GfK – Centrom za istraživanje tržišta, pokazalo je da gotovo polovica građana Hrvatske, njih 46 posto, planira ove zime jednodnevne izlete i višednevna putovanja u inozemstvo, objavili su u utorak iz Mastercarda.

Online istraživanje MasterIndex provedeno je na uzorku od 1.002 korisnika bankarskih usluga u Hrvatskoj u dobi od 18 do 55 godina.

Prema rezultatima istraživanja četvrtina ispitanika, njih 27 posto, ne planira putovanja u inozemstvo, dok je preostala četvrtina, 28 posto, neodlučna.

Od onih koji namjeravaju na zimovanje u inozemstvo, čak 60 posto planira adventsko putovanje ili izlet u neki od europskih gradova, dok će njih 23 posto doček Nove godine provesti na nekoj od bliskih europskih destinacija. Među njima, manji je broj onih koji planiraju nekakav drugačiji izlet (18 posto) ili skijaško putovanje (16 posto).

Na zimskim putovanjima većina ispitanika namjerava provesti do tjedan dana pri čemu većina skijaša (61 posto) planira ostati na odmoru od 5 do 7 dana, dok 53 posto onih koji idu na adventske izlete, u inozemstvu misli provesti jedan do dva dana.

Najčešća odredišta bliži europski gradovi, plaća se uglavnom bezgotovinski

Istraživanje je pokazalo da Hrvati prilikom putovanja u inozemstvo najčešće posjećuju obližnje europske metropole pa su najposjećenije destinacije u proteklih godinu dana bile Ljubljana (29 posto), Sarajevo (19 posto), Budimpešta (19 posto), Beč (18 posto), München (15 posto) i Beograd (14 posto).

Većina građana Hrvatske najčešće putuje unutar zemlje, bilo poslovno ili radi odmora - u protekloj godini čak 63 posto poslovnih, ali i turističkih putovanja bilo je unutar granica Hrvatske, a otprilike četvrtina unutar eurozone. Van eurozone bilo je tek desetak posto putovanja.

Kada je riječ o rezervaciji smještaja na zimskim putovanjima, većina (82 posto) ispitanika ga namjerava rezervirati online, a samo 13 posto u uredu turističke agencije. Njih 16 posto tvrdi da nema potrebe za rezervacijom.

Istraživanje je pokazalo i da će većina onih koji planiraju zimska putovanja platiti nekim oblikom bezgotovinskog plaćanja, a samo četvrtina (28 posto) gotovinom.

Što se tiče potrošnje na inozemnim putovanjima, istraživanje je pokazalo da je gotovina još uvijek dominantan oblik plaćanja - ona se pretežno koristi za shopping (55 posto), plaćanje u restoranima (70 posto) i lancima brze prehrane (72 posto), kupnju ulaznica za turističke znamenitosti i atrakcije (65 posto), noćni život (70 posto) te za plaćanje lokalnog javnog prijevoza (68 posto).

Kada je riječ o karticama, u inozemstvu ih isključivo koristi tek sedam posto ispitanika. Međutim, rezultati ipak pokazuju povećanje u njihovu korištenju – na putovanjima van Hrvatske uglavnom ih koristi 19 posto ispitanika, što je povećanje od 6 posto.

Istraživanje je pokazalo i da 41 posto ispitanika nije otišlo niti na jedno turističko putovanje u inozemstvo u proteklih godinu dana, dok otprilike četvrtina njih ili 27 posto ne planira ići van granica Hrvatske ni ove zime.