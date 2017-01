Bandić najavio otvaranje 400 novih radnih mjesta u start-up tvrtkama

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u ponedjeljak je obišao budući prostor Tehnološkog parka na prvom katu paviljona 12 Zagrebačkog velesajma te najavio da će se u tom prostoru krajem ožujka ili početkom travnja otvoriti oko 400 radnih mjesta u 120 start-up zajednica.

U prvih godinu dana Grad neće naplaćivati ni najamninu ni režije start-up tvrtkama, a poslije će im možda uvesti simboličnu naknadu.

Bandić je najavio da će se do kraja godine urediti i prizemlje paviljona 12 te dati na raspolaganje drugim start-up tvrtkama kako bi bile na jednom mjestu i mogle zaposliti još 400 do 500 ljudi.

"To radimo prvi u Hrvatskoj. Po mnogo čemu smo prvi u Hrvatskoj", rekao je Bandić te naglasio kako "živi za to" da se u proljeće u start-up tvrtkama na ZV-u otvori 400 novih radnih mjesta, a do konca godine još 400 do 500.

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Mirka Jozić izvijestila je kako je na prvom katu paviljona 12 u tijeku rekonstrukcija poslovnog prostora ukupne površine 7313 četvornih metara za start-up tvrtke, studente i druge institucije kojima treba prostor, ali i mentoriranje i financiranje.

Vrijednost radova je 15 milijuna kuna, a isto toliko košta i oprema. I dok se radovi provode putem Zagrebačkog holdinga, natječaj za opremu upućen je na Ministarstvo gospodarstva kako bi Tehnološki park bio adekvatno opremljen jer je to i nacionalni projekt.

"Predali smo natječaj putem Razvojne agencije na Ministarstvo gospodarstva za opremu laboratorija gdje će naši start-upovi moći testirati svoje proizvode i raditi u tim laboratorijima koji će biti zajednički za sve", objasnila je.

Dodala je da će start-upovi imati dosta zajedničkih prostora gdje će se moći konzultirati i međusobno raditi. Za sve njih će se moći organizirati i radionice, edukacije i seminari.

"Režije su plaćene i kompletan prostor održavat će se o trošku Razvojne agencije i gradskog proračuna", dodala je.

Najavila je i da će provoditi programe koliko mogu povući sredstava iz Europske unije, ali je za te programe, kaže Jozić, potrebno pripremiti dobru podlogu, a uspostava ovog Tehnološkog parka je dobar početak.

Jozić je istaknula i kako je u "velikoj fazi gotovosti" fond rizičnog kapitala za koji je Grad Zagreb u proračunu osigurao pet milijuna kuna. Rekla je da to rade također zajedno s Razvojnom agencijom, a potražit će i partnere, kako bi start-upovi imali priliku negdje doći do novaca.

"U Hrvatskoj takav način financiranja nije baš razvijen. Vjerujemo da imamo i u Zagrebu i u Hrvatskoj dosta pametnih i mladih ljudi koji će to moći iskoristiti i dobiti priliku nešto napraviti bez dodatnih ulaganja", poručila je Jozić.

Direktor Razvojne agencije Zagreb - Tehnološki park Frane Šesnić rekao je kako će sve start-up tvrtke moći izabrati hoće li se preseliti na novu lokaciju na Zagrebački velesajam ili će ostati u prostorima u kojima već djeluju, na Žitnjaku i u Golikovoj ulici. Najavio je kako će možda kasnije sve start-up zajednice akumulirati u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma.

Pročelnica Jozić najavila je i da će u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma biti i ispostava poduzetničkog centra Plavog ureda, koji je u Vodnikovoj ulici.

Taj Plavi ured bit će namijenjen za stanovnike Novog Zagreba kojima je komplicirano otići u Vodnikovu. Jozić je također najavila da će se Plavi ured kroz vrijeme širiti i na istočni i zapadni dio Zagreba.