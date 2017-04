'Alvarez je ugasio Lehman Brothers i to naplatio 1,4 milijarde dolara'

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Objasnio je kako je standstill agreement dogovor zainteresiranih strana o tome kako se Agrokorovo funkcioniranje može nastaviti putem kompromisnog rješenja. Podsjeća, pak, da će ta restrukturiranje na kojem će raditi Antonio Alvarez III. koštati.

>> Antonio Alvarez III. vodit će Agrokor



"Firma njegovog oca je ugasila Lehman Brothers, naplatili su u tri i pol godine 1,4 milijarde dolara. Ne znam kolika je tu bila uloga konkretno Antonia Alvareza III.", kaže on za N1.



Lehman Brothers se, naglašava, nije spasio, već je ugašen, a za restrukturiranje je dobiveno 1,4 mlijarde od toga. Postavlja se, dakle, pitanje cijene aranžmana, iako firma ima impresivni rezime.

"No, državi se duguju veliki novci, porezni sustav je ionako preopterećen, zato moramo postaviti i to pitanje", naglašava Prug.



Slaže se da država nije reagirala na vrijeme, Vlada nije pružala otpor kada se Agrokor zaduživao kod državne banke, već tek kada su ruske banke reagirale, navodeći da je "konstantna iluzija da živimo u tržišnim uvjetima" i da se to najbolje vidi upravo na ovim primjerima.



"Država je mogla i trebala puno ranije pratiti njihove aktivnosti i zaduživanje, jer je to strateška firma", navodi on. Posebno je ovo problematično za male dobavljače. Na pitanje što za naše seljake i poljoprivrednike znači kada se najznačajnija firma preda Rusima.



"Može imati posljedice da Vlada nće biti u stanju dogovarati s šefovima Agrokora neke stvari, što doduše nije koristila dovoljno do sada. Ruska vlada će moći sa svojom bankom govoriti o plasmanu ruskih proizvoda... Ovo je njihov veliki ulazak na jedno malo, za njih zapravo nebitno tržište", navodi Prug.