Povećali plaće radnika za 20 posto i planiraju preseliti na novu lokaciju

Foto: Duško Marušić / Pixsell

Pulska tvrtka Brionka, vodeći istarski proizvođač pekarskih i slastičarskih proizvoda koji posluje i na riječkom području, početkom prosinca na tržište je plasirala tradicionalne suhe božićne kolačiće i slatki kruh s dodatkom grožđica. U posljednjih mjesec dana plasirali su novu slasticu, mramorni kolač, a pripremaju i tri nove torte s okusom mente, cheesecake i tortu s dodatkom cookieja koje će u dućanima biti koncem ove ili početkom iduće godine, najavljuje Ivan Smetko, voditelj proizvodnje u ovoj tvrtki.

Kako piše Glas Istre, unatoč dubiozama iz prošlosti te milijunskim dugovima bivše Uprave, Brionka danas posluje pozitivno, plaće 250 radnika povećali su za 20 posto, a planiraju se preseliti na novu lokaciju u Puli ili Vodnjanu gdje bi poslovali na jednom mjestu i tako dodatno smanjili troškove, veli predsjednik Uprave Brionke Mladen Anić.

Godišnje proizvedu skoro 4.000 tona pekarskih proizvoda, najviše kruha i peciva čija prodaja blago raste, za tri do pet posto. No, u velikom porastu od 20 do 30 posto godišnje je i slani asortiman, poput raznih lisnatih proizvoda, snackova i bureka, zahvaljujući brzom ritmu života i potrebi za brzom hranom.