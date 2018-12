Domaći prehrambeni div proveo dokapitalizaciju i prikupio 50 milijuna kuna

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kraš je uspješno proveo dokapitalizaciju - postojeći su dioničari u dva kruga upisali i uplatili sve nove dionice odnosno ukupno 125.00 novih dionica, nominalne vrijednosti 400 kuna svaka, čime je prikupljeno 50 milijuna kuna, pa nema potrebe za trećim krugom dokapitalizacije, objavio je u četvrtak Kraš putem Zagrebačke burze.

Uprava Kraša je uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrdila da se temeljni kapital povećava izdavanjem 125.000 novih redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 400 kuna. Tako se temeljni kapital povećava s 549,4 milijuna kuna na 599,4 milijuna kuna, odnosno za 50 milijuna kuna, ističu iz Kraša u objavi o uspješno provedenoj dokapitalizaciji u kojoj je prag uspješnosti bio izdanje i uplata najmanje 62.500 novih dionica.

"U javnoj ponudi je sudjelovao ukupno 481 postojeći dioničar Kraša, a popis osoba koje su uplatile i upisale dionice dostavlja se Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga", ističu iz Kraša, u čijoj su dokapitalizaciji, po jedinstvenoj cijeni od 405 kuna po dionici, u prva dva kruga mogli sudjelovati samo postojeći dioničari.

Dioničari Kraša su na glavnoj skupštini krajem kolovoza odlučili povećati temeljni kapital za najmanje 25 milijuna kuna do najviše 50 milijuna kuna, čime bi se temeljni kapital povećao na 574,45 do najviše 599,45 milijuna kuna. Odlukom skupštine bilo je predviđeno da će se to povećanje temeljnog kapitala provesti izdavanjem najmanje 62.500 do najviše 125.000 novih redovnih dionica, nominale 400 kuna po dionici. Odluka je omogućavala provedbu dokapitalizacije u najviše tri kruga, pri čemu su u prva dva mogli sudjelovati samo postojeći dioničari, a u eventualnom trećem krugu svi ulagatelji.

"Budući su u prvom i drugom krugu upisane i uplaćene sve nove dionice, treći krug javne ponude nije se provodio", ističu iz Kraša.

U prvom su krugu, koji je trajao od 19. studenoga do 3. prosinca, postojeći dioničari imali pravo upisati onaj dio novih dionica koji odgovara njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Kraša na dan utvrđivanja prava na upis. U tom su prvom krugu postojeći dioničari upisali i uplatili ukupno 40.618 novih dionica.

U drugom krugu, koji je trajao od 10. do 17. prosinca, mogli su sudjelovati samo oni postojeći dioničari koji su iskoristili svoj maksimum prava upisa u prvom krugu. U tom je drugom krugu upisano, uplaćeno i alocirano ukupno 84.382 novih dionica.

Tako su u prva dva kruga postojeći dioničari upisali i uplatili 125.000 novih dionica, što je i maksimalan broj novih dionica koji se mogao upisati u dokapitalizaciji.

Nakon uspješno provedene dokapitalizacije i upisa u sudski registar zagrebačkog Trgovačkog suda, temeljni kapital Kraša će iznositi 599,45 milijuna kuna i bit će podijeljen na 1.498.621 redovnu dionicu koja glasi na ime pojedinačnog nominalnog iznosa 400 kuna.

Tada će se znati i kakav će biti novi odnos među dioničarima Kraša. Za sada, prema posljednjim podacima SKDD-a, najveći pojedinačni dioničar Mesna industrija Braća Pivac drži vlasnički udio od 24,99 posto. Slijedi Kraš-ESOP s 19,76 posto, sam Kraš s 5,65 posto trezorskih dionica, HPB s 1,06 posto itd.