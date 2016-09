Nitko se nije javio za kupnju Hotela Maestral

Hoteli Maestral. Press Foto

Nije pristigla nijedna obvezujuća ponuda za kupnju dionica Hotela Maestral, utvrdilo je prilikom današnjeg javnog otvaranja ponuda povjerenstvo Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP). Tako je okončan još jedan neuspio pokušaj prodaje dubrovačke hotelske kuće koji je započeo još u listopadu prošle godine.

Tada je naime javnim pozivom za iskazivanje interesa započeo postupak javnog prikupljanja ponuda za kupnju 352.011 dionica društva, ukupne nominalne vrijednosti 70.402.200,00 kuna, što čini 68,26% temeljnog kapitala Društva.

U tom prvom krugu zaprimljeno je 15 pisama namjere, nakon čega je CERP utvrdio početnu cijenu od 109.060.048,02 kuna, te su istog dana potencijalnim investitorima koji su dostavili pisma namjere u prvom krugu, poslani pozivi za podnošenje obvezujuće ponude za kupnju dionica Društva.

Rok za podnošenje obvezujuće ponude bio je do 11. srpnja 2016. godine, no na zahtjev više potencijalnih investitora produžen je za još 60 dana, odnosno do 9. rujna. Tijekom trajanja poziva za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju dionica Društva otkupljeno je 7 (sedam) ponudbenih dokumentacija, no nije pristigla niti jedna obvezujuća ponuda, javili su iz CERP-a.

Kako smo ranije pisali, investitore su brinuli nerješeni pravni odnosi, konkretno hipoteka na hotelu Splendid temeljem osiguranja otplate kredita danog Solani Ston. Investitorima je s obzirom na tu financijsku nesigurnost bila visoka cijena od 109 milijuna kuna. Među onima koji su otkupili ponudbenu dokumentaciju za obvezujuće ponude je Valamar Riviera, koja je nedavno odabrana kao napovoljniji kupac udjela u Imperialu Rab.