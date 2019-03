Usprkos kaosu vezanom uz Brexit, funta od početka godina najviše ojačala?

Foto: Getty Images

Andre Kostolany, poznati stručnjak za ulaganje na financijskim tržištima znao je govoriti: “Na burzi je sve moguće - čak i ono što je logično.” Time je zapravo htio reći da se na burzama najčešće događaju nelogične situacije. Jedna od takvih se trenutno događa na Forexu, tj. globalnom tržištu valuta.

Od svih najvažnijih valuta na svijetu, od početka godine je u odnosu na euro (stoga i hrvatsku kunu) najviše ojačala britanska funta. Dakle, valuta države koja je trenutno u političkom kaosu. Za desetak bi trebala napustiti EU, no još se uvijek ne zna hoće li premijerka iz trećeg pokušaja uspjeti uvjeriti parlament da podrži dogovorene uvjete suradnje nakon Brexita. Ako ne uspije, ne zna se hoće li EU pristati na odgodu Brexita. Također se ne zna hoće li premijerka May ostati na vlasti ako dođe do odgode Brexita. Zbog svega toga, ne zna se hoće li britansko gospodarstvo uspjeti izbjeći recesiju tijekom ove godine. No, funta je gotovo 5% jača nego na početku godine. U tablici ispod se nalazi tečajna lista u kojoj se može vidjeti koje su valuta jačale ili slabile u odnosu na euro.

Jačanje funte je nelogično samo na prvi pogled i bilo je najavljivano od strane analitičara Admiral Marketsa. Naime, početkom godine je zbog neizvjesnosti po pitanju Brexita funta došla na praktički najslabiju razinu u odnosu na euro u povijesti. Najveći razlog za to je bila masovna rasprodaja te valute od strane špekulanata na financijskim tržištima. No tijekom tog vala slabljenja, funta je oslabila previše.

Gospodarska situacija u Ujedinjem Kraljevstu nije toliko loša da bi GBP bila toliko slaba. Rast BDP-a je podjednako loš kao i u ostatku Europe, ali su stopa inflacije i kamatne stope više nego na kontinentu. U isto vrijeme je stopa nezaposlanosti osjetno niža nego u ostatku Europe. Dakle, jedini razlog slabosti funte je politička situacija. Tu treba uzeti u obzir da je i Britancima i EU u najboljem interesu da se razlaz dogodi glatko i da se suradnja nastavi i dalje. No investitori, špekulanti i ostali sudionici na valutnom tržištu kao da toga nisu bili svjesni. Računali su na „No deal Brexit“ u sklopu kojeg će 31.03. doći do paralize britanskog gospodarstva, od koje bi ogromnu štetu imale i Irska, Francuska, Belgija, Nizozemska i Njemačka.

To nije bio realan scenarij, stoga je bilo logično za očekivati da ako britanski parlament ne odobri dogovor koji je premijerka May sklopila s EU, doći će do odgode Brexita kako bi se moglo naći novo rješenje prihvatljivo za obje strane. Upravo to se trenutno događa i sve više onih koji su panično prodavali funtu je sada ponovno kupuju, čime doprinose njenom jačanju.

Budući da je proces rasprodaje funte trajao mjesecima, za očekivati je da će trenutni val jačanja GBP također potrajati još neko vrijeme. Po podacima s američkog tržišta budućnosnica, dvije trećine špekulanata i dalje ima prodajne pozicije na funti. Kad-tad će i oni shvatiti da do najgoreg scenarija ipak neće doći pa će i oni početi kupovati britansku valutu.

Nakon što se situacija s Brexitom riješi, u fokus će doći gospodarska situacija i politika britanske centralne banke. Budući da je situacija u britanskom gospodarstvu bolja nego u ostatku Europe, izgledno je da će BOE prije početi dizati kamatne stope (ili barem najavljivati takav potez) nego Europska centralna banka. To će biti dodatan poticaj investitorima za kupnju funte.

Na temelju toga je racionalno za očekivati da bi GBP i dalje mogla jačati. U roku godinu dana je moguće da će sa sadašnje razine funta ojačati dodatnih 5-10% u odnosu na euro.