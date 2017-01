U Švicarskoj i dalje najviše gotovine u optjecaju u svijetu

Foto: Shutterstock

Dok je u svijetu sve izraženiji trend bezgotovinskog plaćanja, u Švicarskoj je dalje vrijedi uzrečica da je "gotovina kralj". Građani te alpske države u srcu Europe u neubičajeno velikom broju koriste gotovinu u odnosu na ostatak kontinenta. Kako navodi Wall Street Journal pozivajući se na podatke Banke za međunarodna poravnanja, u 2015. u Švicarskoj je zabilježena najviša vrijednost novčanica i kovanica u optjecaju među razvijenim državama svijeta.

Vole gotovinu i kad su vani

Naime, po glavi stanovnika vrijednost gotovine u optjecaju iznosila je 9214 dolara dok je, primjerice, u SAD-u ta vrijednost na 4433 dolara, a u eurozoni se kreće oko 3570 dolara. Christian Weiss, voditelj zbirke novčanica i kovanica u Švicarskom nacionalnom muzeju, ističe kako građani preferiraju gotovinu čak i kada putuju u inozemstvo. Ipak, korištenje gotovine u zadnjih četvrt stoljeća ipak je opalo.

60 posto transakcija u Švicarskoj plaća se u gotovu novcu

Dok su 1990. Švicarci 90 posto transakcija plaćali u gotovu novcu, danas je taj udjel pao na 60 posto, naglašava Weiss. Međutim, tako široko korištenje gotovine omogućava i činjenica da je Švicarska dom jedne od najvrednijih novčanica na svijetu, one od 1000 franaka. Podaci tamošnje središnje banke SNB pokazuju kako je nedavno porasla količina velikih apoena u optjecaju, i to za šest posto, kako pokazuju podaci za listopad. Korištenje najveće novčanice od 1000 franaka uobičajeno se poveća u prosincu. To je suprotno trendu ukidanja velikih apoena zbog suzbijanja nezakonitih aktivnosti. Tako je u svibnju Europska središnja banka najavila povlačenje najveće novčanice od 500 eura kako bi suzbila pranje novca i financiranje terorizma.

Osjetljiva tema

S druge strane, Švicarcima se omogućuje da gotovinom plate robu vrlo visoke vrijednosti. U Švicarskoj se na taj način može platiti roba vrijednosti čak 100.000 franaka. Tek iznad te razine trgovac mora provjeriti identitet kupca i prijaviti transakciju uredu za suzbijanje pranja novca. U Francuskoj je, primjerice, ta razina ograničena na svega 1050 eura po jednoj kupnji. U Americi pak svatko tko primi uplatu u gotovini veću od 10.000 dolara mora ispuniti obrazac namijenjen poreznicima u kojem je navedeno ime kupca. No, glasnogovornica švicarskog ministarstva financija smatra da visok prag za gotovinske uplate ne predstavlja problem. "Za sada, smatramo ga adekvatnim", izjavila je za WSJ dodajući kako je ideja o ograničavanju visine gotovinskih plaćanja u Švicarskoj prilično osjetljiva tema.