Počinje li novi valutni rat?

Tijekom prošlog tjedna visokopozicionirani političari i centralni bankari su u nekoliko navrata direktno komentirali tečaj valuta svojih zemalja. To je vrlo neuobičajeno i podsjeća na valutni rat – situaciju u kojoj države namjerno slabe svoju valutu kako bi povećale vlastiti izvoz te smanjile uvoz iz drugih zemalja.

Sve je počelo još za vrijeme predizborne kampanje za predsjednika SAD-a, u kojoj je Trump otvoreno govorio da želi slabiji dolar jer će to povećati broj radnih mjesta u Americi. Nakon što je postao predsjednik, USD je zaista počeo naglo slabiti, no ne samo Trumpovom zaslugom, nego zbog cjelokupne gospodarske situacije na globalnoj razini. U trenutku pisanja analize, na platformama Admiral Marketsa tečaj Forex valutnog para EUR/USD iznosi 1.2400, što znači da je dolar u posljednjih godinu dana oslabio čak 16%.

Priča o tečaju USD je dobila nastavak prošli tjedan kada su novinari pitali američkog ministra financija Stevena Mnuchina kako komentira naglo slabljenje valute, na što je on odgovorio da je slab dolar poželjan jer će dovesti do rasta izvoza. Investitori na Forex tržištu su burno reagirali na ovu vijest i pogurali tečaj dolara u odnosu na euro na najslabiju razinu u posljednje tri godine.

Na redovitoj konferenciji za medije koju je sljedećeg dana održala Europska centralna banka, novinari su pitali Maria Draghija, predsjednika Vijeća guvernera, kako komentira situaciju i hoće li Europa uzvratiti istom mjerom? Draghi je izjavio da ne želi komentirati tečajeve na Forex tržištu, jer već desetljećima postoji neformalni dogovor između razvijenih zemalja da niti jedna država neće namjerno rušiti vrijednost vlastite valute. Naime, ukoliko bi sve zemlje to radile bilo bi više štete nego koristi, jer bi došlo do visoke inflacije na globalnoj razini. Također je rekao da je opasno da druga strana tako otvoreno komentira tečaj, jer bi to moglo potaknuti i druge zemlje na takav korak.

Nakon što je predsjednik Trump informiran o situaciji, odlučio je popraviti štetu. Za vrijeme idućeg intervjua izjavio je da je Mnuchinova izjava izvučena iz konteksta i da tečaj valute treba odražavati snagu gospodarstva. Očekuje dugoročno jačanje dolara zbog snage američkog gospodarstva. Također se složio s Draghijem da je bolje ne spominjati tečaj valuta u budućnosti.

Kao da sve navedene izjave nisu bile dovoljne, Japanci su također doprinijeli konfuziji na Forex tržištu. Haruhiko Kuroda, guverner japanske centralne banke, na Svjetskom ekonomskom forumu u švicarskom Davosu, izjavio je da se stopa inflacije u Japanu napokon približava željenoj razini, što je dovelo do naglog jačanja JPY u odnosu na ostale valute. Ostali dužnosnici centralne banke su se očito uplašili daljnjeg jačanja jena, stoga su u službenom priopćenju izjavili da Kurodine izjave ne znače skori preokret u monetarnoj politici te da cilj još uvijek nije ostvaren. Jen je nakon ove vijesti ponovno oslabio.

Dakle, naglo slabljenje dolara kojemu je među ostalim i Trump doprinosio, počinje uzrokovati lančanu reakciju. Analitičari Admiral Marketsa smatraju da će centralni bankari i političari pokušati smiriti situaciju i da neće doći do otvorenog valutnog rata, u kojem će svaka zemlja zagovarati i raditi na slabljenju svoje valute. No, činjenica je da mnogim zemljama odgovara blago slabljenje valute, stoga idućih godina treba između redova čitati što će poduzimati važne centralne banke. Bez obzira na Trumpove komentare o jakom dolaru, za očekivati je da će tijekom 2018. godine američka valuta još slabiti. Značajnije jačanje dolara može se očekivati tek na početku iduće globalne recesije.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

