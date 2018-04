Počinje li i novi valutni rat?

Foto: Thinkstock

Nakon što je američki predsjednik Trump uvođenjem carina na uvoz robe iz pojedinih zemalja pokrenuo međunarodni trgovinski rat, neke zemlje su odlučile uzvratiti istim mjerama, no Kina najavljuje i dodatne mjere. Po pisanju svjetskih medija, nekoliko visokopozicioniranih kineskih dužnosnika je izjavilo da Kina trenutno analizira eventualne efekte slabljenja Yuan-a u odnosu na dolar, čime bi se mogao poništiti utjecaj američkih carina na kineske proizvode. To znači da osim trgovinskog rata, globalnoj ekonomiji prijeti i valutni rat. Forex tržište je odmah reagiralo na ovu vijest. Tečaj USDCNY je odmah pri objavi vijesti blago porastao, a neke valute su reagirale čak i više. Australski dolar, na čiji tečaj značajno utječe situacija u globalnoj ekonomiji, na platformama Admiral Marketsa je u roku par minuta oslabio 0,4%, što je iznadprosječno veliki pomak u kratkom vremenu za taj valutni par.

Što je valutni rat?

Radi se o situaciji u kojoj države namjerno slabe svoje valute kako bi potaknule izvoz i smanjile uvoz proizvoda i usluga. Npr. ukoliko njemački automobil košta 100 000 EUR, a tečaj EUR/USD iznosi 1.30, vrijednost u SAD-u mu je 130 000 USD. Ukoliko bi europski političari ili centralna banka namjerno srušili tečaj na 1.10, isti automobil bi u SAD-u koštao samo 110 000 USD, zbog čega bi se vjerojatno više prodavao na tom tržištu. To bi naravno doprinijelo većem izvozu automobila iz Europe u SAD i pogodovalo otvaranju novih radnih mjesta u Europi te u isto vrijeme negativno utjecalo na američke proizvođače automobila, kao i na cijelu ekonomiju. Kako bi potaknule vlastiti izvoz, mnoge zemlje se odlučuju na direktno ili indirektno slabljenje svoje valute, a neki od primjera su namjerno zadržavanje tečaja EUR/CHF na razini od 1.20, što je godinama radila švicarska centralna banka da bi spriječila daljnje jačanje te otvoreno zagovaranje slabijeg dolara od strane Trumpa nakon što je postao predsjednik. Ukoliko se Kina zaista odluči na namjerno rušenje vrijednosti Yuana, pitanje je koje će se još zemlje odlučiti na isti korak?

Kako se valutni rat odražava na financijskim tržištima?

U vrijeme valutnih ratova, na financijskim tržištima dolazi do velikih oscilacija vrijednosti valuta, cijena dionica, nafte i plemenitih metala kao što je zlato. Kada su u pitanju valute, u prvom valu dolazi do velikog trenda slabljenja valute zemlje koja se prva odlučila na takve mjere, a kasnije kada se u valutni rat uključe druge zemlje, dolazi do obrnutog trenda.

Zbog velikog utjecaja tečajeva na Forex tržištu, dio multinacionalnih kompanija koje posluju na različitim tržištima profitira zbog pojeftinjenja vlastitih proizvoda u inozemstvu, dok tvrtke koje posluju u zemljama čija je valuta ojačala, pate zbog nepoštene prednosti inozemne konkurencije. Na temelju toga, neke dionice za vrijeme valutnih ratova značajno porastu, dok druge padnu.

Ukoliko dođe do velikih negativnih posljedica na globalnu trgovinu i gospodarski rast, dolazi do pada cijene nafte koja značajno ovisi o međunarodnoj trgovini. Ukoliko se trgovinski i valutni rat zaista intenziviraju, analitičari Admiral Marketsa smatraju da bi moglo doći do rasta cijene zlata, koje u takvoj situaciji ostaje jedino sigurno utočište u nesigurnim vremenima. Naime, svaka država će tiskati svoju valutu u neograničenim količinama, dok je količina zlata stabilna i zadržava svoju vrijednost.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

Napomena: Gore navedene prognoze su isključivo mišljenje autora i nisu investicijski savjet. Svaka odluka o kupnji ili prodaji pojedinih financijskih instrumenata mora biti isključivo Vaša, a analize Admiral Marketsa iskoristite samo za informiranje i educiranje o financijskim tržištima.