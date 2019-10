Novi hrvatski pištolj osvaja američko tržište, imaju samo riječi hvale

Ilustracija: Marko Prpić / Pixsell

Hrvatska tvrtka za proizvodnju vatrenog oružja HS Produkt ovih dana premijerno je predstavila novi pištolj Hellcat koji se na američkom tržištu prodaje pod markom Springfield Armory, a koji je prema ocjenama konstruktora i korisnika trenutno najbolji pištolj za prikriveno nošenje, osobnu sigurnost i samoobranu, piše tportal.

Pištolj Hellcat je produkt dvogodišnjeg mukotrpnog razvoja u kojem su surađivali vrhunski inženjeri, strijelci i stručnjaci za samoobranu. Uz manje dimenzije i zapanjujući kapacitet spremnika, pištolj je već osvojio američko tržište koje za oružje hrvatskog porijekla ima samo riječi hvale zbog njegove ergonomije i preciznosti.

Riječ je o pištolju iz segmenta mikrokompatnih pištolja kalibra 9 milimetara koji je nastao kao konkurencija na tržištu dominantnog pištolja SIG Sauer P365. Hellcat je trenutno dostupan u dvije konfiguracije; standardnoj te OSP (Optic Sight Pistol), koja predviđa ugradnju optičkih uređaja, a koja se primjenjuje i na prethodnom modelu XD što ga koriste američka policija i federalne službe.

Ono što razdvaja Hellcat od ostalih pištolja na tržištu njegov je spremnik jer mu standardni kapacitet iznosi 11 plus 1 streljivo, po čemu je jedinstven u svijetu (P365 ima kapacitet 10 plus 1), a postoji i produžena verzija s 13 plus 1 streljivo kalibra 9 milimetara, javlja tportal.

Uz malu veličinu i napredne značajke, Hellcat pruža snažnu izdržljivost te cijev od kovanog čelika s posebnim premazom. Okvir pištolja je lagan i snažan s bešavnom teksturom. Prema navodima korisnika, oružje je vrlo udobno za nošenje i ergonomski prilagođeno za maksimalnu kontrolu, uz također maksimalnu prilagodljivost ovisno o potrebama.