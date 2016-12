Hoće li dolar postati jači od eura?

Foto: Goran Ferbezar / Pixsell

Tijekom prošlog tjedna američki dolar je nastavio jačati u odnosu na većinu ostalih svjetskih valuta, a u odnosu na euro vrijednost mu je porasla na najvišu razinu u posljednjih 14 godina. U trenutku pisanja analize, na platformama Admiral Marketsa tečaj EURUSD iznosi 1.0463, te je po mnogima samo pitanje vremena kad će se vrijednost eura i dolara izjednačiti.

Nekoliko je događaja ove godine uzrokovalo nastavak jačanja dolara u odnosu na euro koje traje još od 2014. Prvi je britanski referendum o Brexitu, koji je doveo do straha od novih referenduma o napuštanju EU, što dugoročno može ugroziti opstanak zajedničke valute. U takvim situacijama investitori prebacuju kapital u sigurnija utočišta, a jedno od njih je američki dolar.

Drugi događaj koji je pridonio jačanju dolara je neočekivana pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima. Već u izbornoj noći investitori su počeli agresivno kupovati američku valutu, a razlog je vjerojatno racionalno očekivanje da će se Trump značajno promijeniti nakon izbora te da neće imati negativan učinak na gospodarski rast.

Treći razlog je neočekivana odluka Europske centralne banke o značajnom produženju programa ubrizgavanja novca u financijski sustav. Zbog toga, kamatne stope u eurozoni će još neko vrijeme biti na iznimno niskim razinama. U takvoj situaciji se ne isplati kapital držati u eurima pa ga dio investitora prebacuje u dolar, kod kojeg kamatne stope rastu.

Četvrti razlog se odnosi upravo na kamatne stope u SAD-u. Naime, prije nekoliko dana američka centralna banka je odlučila podignuti referetnu kamatnu stopu i dala naslutiti da će u 2017. godini biti još tri podizanja.

U posljednje tri godine, dolar je u odnosu na euro ojačao 23%, u odnosu na funtu 24%, a u odnosu na japanski jen 14%.

Može li dolar nastaviti jačati?

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je moguće da će se u idu

im tjednima pojaviti još nekoliko vijesti koje bi mogle pogodovati daljnjem slabljenju eura i jačanju dolara, te da će barem na kratko dolar postati jači od eura. No ukoliko do toga dođe, ne treba očekivati da će na toj razini ostati trajno. Naime, po mnogim modelima procjene fer vrijednosti valuta, euro je trenutno podcijenjen. U takvoj situaciji vjerojatno će doći do pada uvoza i rasta izvoza eurozone, što znači da će rasti potražnja za europskom valutom, koja će prije ili kasnije na temelju toga početi jačati. Kada su u pitanju špekulanti, trenutno ih dvije trećine ima otvorene prodajne pozicije na euru. Prodajne pozicije će kad-tad morati biti zatvorene, a zatvoriti se mogu isključivo ponovnom kupnjom eura. To znači da se idućih mjeseci može očekivati i porast špekulativne potražnje za europskom valutom, koja bi također mogla doprinijeti jačanju eura. Tijekom 2017. godine će vjerojatno doći do završetka slabljenja eura u odnosu na dolar.