Generali u lovu na milijardu eura kapitala

Generali Grupa namjerava prikupiti milijardu eura kapitala do 2018. za ambicioznu razvojnu strategiju, a uz restrukturiranje poslovanja, glavni alat kojim to kane postići je povlačenje s nekih tržišta. Osnovna je to poruka koju osiguravatelj šalje sa svog Dana investitora, koji se danas održava u Londonu.

Osim dvije iznimke, nisu poimenice naveli odakle namjeravaju otići i službenim kanalima ta informacija još ne cirkulira, no pouzdani izvori tvrde da to neće biti Hrvatska, niti Slovenija. Optimiranje geografske prisutnosti, kako zovu novu strategiju razvoja, trebalo bi im, kažu, osigurati zemljopisno diverzificirano poslovanje, ali i fokus na područja gdje su tehnički jaki, učinkoviti i profitabilni ili gdje mogu kreirati te uvjete u srednjem ili dužem vremenskom razdoblju.

Napustit će manje profitabilna i rizičnija tržišta, a taj su proces već počeli povlačenjem iz Gvatemale i Lichtensteina, jedine dvije zemlje koje zasad spominju. Prodaja podružnica trebala bi im donijeti željenu milijardu eura i smanjiti troškove operativnog poslovanja za 200 milijuna eura.

Danas najavljujemo povećanje svojih ambicija, kako bi bili lideri ondje gdje poslujemo i donosili izvrsnost u svemu što radimo – poručio je predsjednik uprave Generali Grupe Philippe Donnet te dodao da kreću s jakom bazom – financijski su solidni i imaju čvrstu kontrolu nad troškovima.