Gašenje ECB-ova otkupa obveznica očekuje se u rujnu

Europska središnja banka najavila je postupno smanjivanje od siječnja do rujna/REUTERS

Europska središnja banka (ECB) trebala bi zaustaviti mjesečni otkup obveznica do rujna iduće godine, ocjenjuje većina ekonomista u anketi Reutersa što još jednom potvrđuje da je ekonomski oporavak eurozone "uhvatio korijenje".

U anketi provedenoj između 24. i 29. studenog sudjelovalo je ukupno 65 ekonomskih analitičara, a njih 52 izjasnilo se o potrebi ukidanja otkupa obveznica koji iznosi 60 milijardi eura mjesečno.

Ništa 'preko noći'

U toj skupini njih 34 smatra da bi se taj monetarni poticaj trebao ukinuti do rujna 2018. godine. Od 60 ekonomista, njih 52 slaže se da bi ECB svakako trebao zaustaviti otkup obveznica do kraja iduće godine. Tek vrlo mala skupina očekuje da će poticaj biti nastavljen i nakon 2018. godine. Podsjetimo, ECB je u listopadu najavio da će od siječnja do rujna prepoloviti iznos otkupa postupnim mjesečnim smanjivanjem.

60 mlrd. eura duga trenutno otkupljuje ECB svaki mjesec

Jennifer McKeown, glavna ekonomistica za Europu u Capital Marketsu ističe za Reuters kako je monetarna vlast eurozone najavila kako program otkupa neće prestati "preko noći", pa bi njegovo potpuno gašenje u rujnu izazvalo nestabilnosti na financijskom tržištu. "Odluka o gašenju u rujnu je moguća, ali treba biti najavljena daleko unaprijed", smatra McKeown. Međutim, ako ne izmijeni vlastita pravila, ECB i nema mnogo opcija osim ukidanja otkupa tijekom 2018. jer se približava maksimalnim razinama vrijednosti obveznica pojedinih država koje smije držati.

Najviše optimizma

Što se tiče prognoza ekonomskog rasta eurozone, analitičari su u anketi Reutersa pokazali najviše optimizma u posljednjih godinu dana. Tako ove godine u prosjeku očekuju 2,3 posto rasta BDP-a te 2,1 posto u idućoj godini. Što se tiče prognoza o inflaciji, nema promjena u odnosu na anketu provedenu mjesec ranije. Naime, analitičari ne očekuju da će stopa inflacije dohvatiti ECB-ov cilj od dva posto prije drugog polugodišta 2019. godine. Za ovu se godinu očekuje inflacija od 1,5 posto, a za iduću od 1,4 posto. Iduće zasjedanje ECB-a na rasporedu je 14. prosinca.