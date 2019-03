Foto: Getty Images

Na redovitom sastanku čelnika Europske centralne banke održanom u četvrtak odlučeno je da do dizanja referentnih kamatnih stopa u eurozoni neće doći barem do 2020. Do sad se očekivalo da bi do prvog podizanja moglo doći u drugoj polovici ove godine pa su investitori na valutnom tržištu odmah počeli prodavati euro, jer držanje novca u toj valuti očito još dugo vremena neće biti isplativo.

Još važniji razlog pada tečaja eura je pokretanje novog programa za ubrizgavanje jeftinog novca u europski financijski sustav koji je namijenjen dodatnom spuštanju kamatnih stopa. Naime, uskoro ističe TLTRO program pokrenut 2016. godine, što znači da bi komercijalne banke uskoro trebale vratiti stotine milijardi eura kredita ECB-u. No ECB smatra da u trenutnoj situaciji, u kojoj su neke zemlje ponovno na pragu recesije, nije mudro povlačiti toliku količinu novca iz financijskog sustava. Zbog toga su jednostavno ponudili nove jeftine kredite za otplatu starih.

Sudionici na Forex valutnom tržištu su odmah počeli kapital iz eura prebacivati u ostale valute, a ponajviše američki dolar. Dva su razloga zbog kojih je u trenutnoj situaciji mudrije posjedovati dolar nego euro:

Kamatne stope u SAD-u su više nego u Europi pa je trenutno isplativije posjedovati američke obveznice nego Njemačke ili Francuske. Kamatne stope na oročenu štednju su također više u SAD-u. ECB je navedenim odlukama priznala da se gospodarska situacija u eurozoni pogoršava, dolar u pravilu jača u nesigurnim vremenima. Naime, sudionici na financijskim tržištima smatraju da SAD može lakše prebroditi globalnu recesiju nego razjedinjena Europa, koja bi se čak mogla i raspasti u nekoj od idućih kriza. Upravo zbog toga pri objavi loših političkih ili gospodarskih vijesti euro ima tendenciju slabiti, dok dolar, švicarski franak i japanski jen imaju tendenciju jačati jer su smatrani sigurnim utočištima.

Dakle, dolar je sigurnija valuta od eura, a trenutno donosi i veću kamatu. Zbog toga je realno za očekivati da mnogi pojedinci, kompanije, financijske institucije, investitori i špekulanti u idućim mjesecima kapital prebacivati iz eura u dolar, što će dovesti do jačanja američke valute.

Na temelju nekoliko velikih pomaka tečaja valutnog para EURUSD većih od 15% za vrijeme posljednje recesije, velika je vjerojatnost da će se tečaj i u nadolazećoj krizi značajno promijeniti i to u smjeru jačanja dolara. U trenutku pisanja teksta tečaj EURUSD na platformama Admiral Marketsa iznosi 1,1238 i s obzirom na gore opisanu situaciju, moguće je da će se tečaj kretati prema paritetu. U slučaju dublje recesije moguće je da će u idućim godinama barem na kratko dolar postati jači od eura.

Odluka ECB-a je uznemirila i investitore na tržištu dionica i plemenitih metala pa su njemačke dionice počele padati što se može vidjeti iz pada vrijednosti DAX indeksa od približno 1% u četvrtak nakon objave vijesti. Cijena zlata izražena u eurima je od četvrtka porasla 1,4% i vjerojatno će nastaviti rasti. Naime, u krizama se štednja ne isplati, a rizik bankrota banaka ili čak država je veći nego u dobrim vremenima pa se mnogi konzervativni investitori odlučuju na kupnju zlata, koje se kroz povijest pokazalo kao vrlo sigurna imovina u kriznim vremenima.