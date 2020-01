Savjete ovog Beograđanina prenose svjetski poslovni mediji: 13 stvari od kojih trebate odustati ako želite biti uspješni

Foto: Zdravko Cvijić Facebook private album screenshot

Evo što prema Cvijetiću trebate napustiti u svom životu ako želite biti uspješni:

‘Netko mi je jednom rekao definiciju pakla: "Tvojeg posljednjeg dana na zemlji osoba koja si postao upoznat će osobu koju si mogao postati." - Anonimni

Ponekad, da bismo bili uspješni i približili se osobi koja možemo postati, ne trebamo dodavati više stvari, od nekih se trebamo odreći.

Postoje određene stvari koje su univerzalne, zbog čega ćete biti uspješni ako se ih odričete, iako bi svatko od nas mogao imati različitu definiciju uspjeha.

Od nekih od njih možete se odreći danas, dok će vam s drugima trebati malo više vremena.

1. Odustanite od nezdravog načina života

"Pazite na svoje tijelo. To je jedino mjesto u kojem moraš živjeti. "- Jim Rohn

Ako želite postići bilo što u životu, sve započinje ovdje. Prvo morate voditi računa o svom zdravlju, a postoje samo dvije stvari koje morate imati na umu:

1. Zdrava ishrana

2. Tjelesna aktivnost

Malim koracima, ali jednom ćete biti zahvalni.

2. Odreknite se kratkoročnog razmišljanja

"Živiš samo jednom, ali ako to učiniš ispravno, jednom je to dovoljno." - Mae West

Uspješni ljudi postavljaju dugoročne ciljeve i znaju da su ti ciljevi samo rezultat kratkoročnih navika koje trebaju raditi svakodnevno.

Te zdrave navike ne bi trebale biti nešto što radite; trebali bi biti nešto što utjelovljujete.

Postoji razlika kad: "radite na stvaranju ljetnog tijela" i "vježbanju, jer to ste vi."

3. Odustanite od igranja na malo

„Vaša mala igranja ne služe svijetu. Nema ništa prosvijetljeno u smanjivanju kako se drugi ljudi ne bi osjećati nesigurno oko vas. Svi smo mi namijenjeni da sjajimo, kao što to čine djeca. To nije samo kod nekih od nas; ono postoji u svima, i dok puštamo da svjetlost svijetli, nesvjesno dajemo drugima dopuštenje da čine isto. Kako smo oslobođeni svog straha, naša prisutnost automatski oslobađa druge. "

- Marianne Williamson

Ako nikada ne pokušate iskoristiti velike prilike ili dopustite svojim snovima da postanu stvarnost, nikada nećete osloboditi svoj pravi potencijal.

A svijet nikada neće imati koristi od onoga što ste mogli postići.

Dakle, izrazite svoje ideje, ne bojte se neuspjeha i svakako se ne bojte uspjeti.

4. Odustanite od izgovora

"Ne radi se o kartama koje su vam podijeljene, već o tome kako igrate s njima." Randy Pausch, Posljednje predavanje

Uspješni ljudi znaju da su odgovorni za svoj život, bez obzira na početnu točku, slabosti i prošle neuspjehe.

Shvaćanje da ste odgovorni za ono što se događa u vašem životu je zastrašujuće i uzbudljivo.

A kad to učinite, to postaje jedini način na koji možete postati uspješni, jer izgovori nas ograničavaju i sprječavaju da rastemo osobno i profesionalno.

Posjedujte vlastiti život; nitko drugi neće.

5. Odreknite se fiksnog načina razmišljanja

„Budućnost pripada onima koji nauče više vještina i kombiniraju ih na kreativan način.“ Robert Greene, Mastery

Ljudi s fiksnim načinom razmišljanja vjeruju da su njihova inteligencija ili talenti jednostavno fiksne osobine, a da samo talent stvara uspjeh - bez napora. Nisu u pravu.

Uspješni ljudi to znaju. Svakodnevno ulažu ogromno vrijeme kako bi razvili mentalni sklop rasta, stekli nova znanja, naučili nove vještine i promijenili svoju percepciju kako bi to moglo koristiti njihovim životima.

Upamtite, onaj tko ste danas, ne morate biti sutra.

6. Odustanite od vjerovanja u "čarobni metak"

"Svakog dana, na svaki način, postajem sve bolji i bolji." - Émile Coué

Uspjeh preko noći je mit.

Uspješni ljudi znaju da će se postizanje neprekidnog poboljšanja svakoga dana s vremenom složiti i dati im željene rezultate.

Zato bi trebali planirati za budućnost, ali se usredotočite na dan koji je pred vama i poboljšajte samo 1% svaki dan.

7. Odreknite se svog perfekcionizma

„Dostava pobjeđuje savršenstvo.“ - Mantra razvoja Akademije Kahn

Ništa nikada neće biti savršeno, ma koliko se trudili.

Strah od neuspjeha (ili čak strah od uspjeha) često nas sprečava da poduzmemo nešto i stavimo svoju kreaciju van u svijet. Ali puno će se prilika izgubiti ako čekamo da baš sve bude posloženo.

Dakle, "pošalji", a zatim poboljšaj (za taj 1%).

8. Odustanite od višestrukih zadataka u isto vrijeme (multitaskinga)

"Nikad nećete stići na svoje odredište ako se zaustavite i bacite kamenje na svakog psa koji laje." ―Winston S. Churchill

Uspješni ljudi to znaju. Zbog toga oni biraju jednu stvar, a zatim je savladaju. Bez obzira o čemu se radi - poslovna ideja, razgovor ili vježba.

Neophodno je biti potpuno prisutan i predan jednom zadatku.

9. Odustanite od potrebe da kontrolirate sve

„Neke su stvari ovisne o nama, a neke nisu ovisne o nama.“ - Epictetus, stoički filozof

Razlikovanje ove dvije stvari je važno.

Odvojite se od stvari koje ne možete kontrolirati i usredotočite se na one koje možete, i znajte da ponekad, jedino što ćete moći kontrolirati je vaš stav prema nečemu.

Zapamtite, nitko ne može biti frustriran dok izgovara "mjehurići" bijesnim glasom.

10. Odustanite od toga da kažete DA stvarima koje ne podržavaju vaše ciljeve

„Onaj koji bi postigao malo, mora malo žrtvovati; tko postigne puno, mora puno žrtvovati; Onaj tko je dosegao visine, mora se vrlo jako žrtvovati. "- James Allen

Uspješni ljudi znaju da će, kako bi ostvarili svoje ciljeve, morati reći NE određenim zadacima, aktivnostima i zahtjevima svojih prijatelja, obitelji i kolega.

Kratkoročno, možda ćete žrtvovati malo trenutne zahvalnosti, ali kad vaši ciljevi budu ispunjeni, sve će to biti vrijedno toga.

11. Odreknite se otrovnih ljudi

"Vi ste prosječno s pet osoba s kojima provodite najviše vremena." Jim Rohn

Ljudi s kojima provodimo najviše vremena, dodaju tome tko smo postali.

Postoje ljudi koji su u svom osobnom i profesionalnom životu manje postignuti, a postoje i ljudi koji su ostvareniji od nas. Ako provodite vrijeme s onima koji su iza vas, vaš će prosjek opadati, a s njim i vaš uspjeh.

Ali ako provedete vrijeme s ljudima koji su uspješniji od vas, bez obzira koliko to izazovno bilo, postat ćete uspješniji.

Pogledajte oko sebe i provjerite trebate li napraviti bilo kakve promjene.

12. Odustanite od svoje potrebe da se sviđate svima

"Jedini način da se izbjegne ljutnja ljudi je da se ne radi ništa važno." - Oliver Emberton

Mislite o sebi kao tržišnoj niši.

Bit će puno ljudi koji vole tu nišu, a bit će i ljudi koji ne vole. I bez obzira na to što radite, nećete moći napraviti da se sviđate cijelom tržištu.

To je potpuno prirodno i nema potrebe da se pravdate.

Jedino što možete učiniti je ostati autentičan, poboljšavati se i svakodnevno pružati vrijednost i znati - da sve veći broj „mrzitelja“ znači - da radite važne stvari.

13. Odreknite se svoje ovisnosti o društvenim medijima i televiziji

"Problem je u tome što misliš da imaš vremena." - Jack Kornfield

Impulzivno pregledavanje interneta i gledanje televizije bolesti su današnjeg društva.

Ovo dvoje nikada ne bi trebalo biti bijeg iz vašeg života ili vaših ciljeva.

Ako vaši ciljevi ne ovise ni o jednom, trebali biste minimizirati (ili čak eliminirati) svoju ovisnost o njima i usmjeriti to vrijeme prema stvarima koje mogu obogatiti vaš život', savjetuje Cvijić.